Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης που διεξήχθη στο Μπακού.

Τη δεύτερη θέση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Επιλέγοντας να κάνει το πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.6, όπως και στον προκριματικό, είχε ωστόσο χαμηλότερη βαθμολογία εκτέλεσης με 8.700β, ενώ στον προκριματικό είχε 8.877β, με αποτέλεσμα το πρόγραμμά του να πάρει σύνολο 14.300β. Ούτε όμως οι 14.466β που είχε πάρει στον προκριματικό ο 35χρονος ολυμπιονίκης θα έφταναν για τη νίκη, καθώς ο Ρώσικης καταγωγής Ίλια Ζάικα, έφτασε τους 14.600β.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου έχουμε τον 24χρονο ΙάπωναΚιίτσι Κανέτα που ήταν τρίτος με βαθμολογία 14.233β και κέρδισε στις λεπτομέρειες τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ, που είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας αλλά με ελαφρώς χειρότερη εκτέλεση έμεινε στους 14.133β.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Πετρούνιας δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας στους τελικούς, καθώς το παρών έδωσαν και ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη, οι οποίοι αγωνίστηκαν στους τελικούς του διζύγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα, και αμφότεροι κατέκτησαν τις έκτες θέσεις.