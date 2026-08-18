Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχει συμφωνήσει με την Persija Jakarta και αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να χωρίζουν σε εξαιρετικό κλίμα.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ετοιμάζεται να αφήσει τον ΠΑΟΚ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Persija Jakarta και πλέον απομένει το τυπικό σκέλος για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του.

Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός είχε αντιληφθεί το τελευταίο διάστημα ότι τα δεδομένα στην επιθετική γραμμή του Δικεφάλου είχαν αλλάξει και πως στην ιεραρχία βρισκόταν πίσω από τον Ανέστη Μύθου. Από τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο χρόνος συμμετοχής του θα ήταν περιορισμένος, άρχισε να εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η προοπτική της Persija Jakarta ήταν αυτή που προχώρησε και πλέον όλα έχουν συμφωνηθεί, με τις δύο πλευρές να περιμένουν τις τελευταίες τυπικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.

Στον ΠΑΟΚ, πάντως, δεν έχουν κανένα παράπονο από τη στάση του Γερεμέγεφ. Το αντίθετο. Οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του στη Νέα Μεσημβρία μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τη συμπεριφορά του και τον χαρακτηρίζουν «τρομερό επαγγελματία και πολύ καλό παιδί».

Ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2026 ως ελεύθερος και ολοκληρώνει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη έχοντας καταγράψει 23 συμμετοχές, 10 γκολ και 3 ασίστ με την ασπρόμαυρη φανέλα. Πλέον απομένει μόνο το τυπικό μέρος για τη μετακίνησή του στην Persija και το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ινδονησία.

Πλέον απομένει μόνο το τυπικό μέρος για να κλείσει η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ινδονησία.