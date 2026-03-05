Ο Λευτέρης Πετρούνιας κάνει πρεμιέρα στο 2026 από τον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Μπακού και με την καλύτερη εμφάνιση πήρε την πρόκριση στον τελικό των κρίκων.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Μπακού. Ο 35χρονος ολυμπιονίκης πραγματοποιεί την πρεμιέρα του στο 2026 από τον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στο Μπακού και από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν με το... καλημέρα έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

O σπεσιαλίστας των κρίκων παρουσίασε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.886β για την εκτέλεση και με 14.666β. εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του οργάνου για το Σάββατο (7/3) με την υψηλότερη βαθμολογία του προκριματικού.

Τον ακολούθησαν ο Ιάπωνας, Κίτσι Κανέτα με 14.366β. (5.500-8.866) και ο Ρώσος, Ιλία Ζάικα, επίσης με 14.366β. (5.700-8.666). Αναλυτικά το αποτέλεσμα στους κρίκους εδώ.

Πρόκριση και για τον Ηλιόπουλο

Το «παρών» στον τελικό στο δίζυγο για το Σάββατο (7/3) εξασφάλισε και ο Νίκος Ηλιόπουλος, το πρόγραμμά του αξιολογήθηκε με 13.500β. που ήταν και η 6η καλύτερη επίδοση του προκριματικού και τον έφερε στην οκτάδα του τελικού. Αναλυτικά το αποτέλεσμα εδώ. Στον προκριματικό στις ασκήσεις εδάφους ο Αντώνης Τανταλίδης με 13.233β. πήρε την 16η θέση.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη σειρά αγώνων της Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) και αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό σταθμό, καθώς η συμμετοχή και οι επιδόσεις των αθλητών συνδέονται με τη διαδικασία πρόκρισης και τη βαθμολογική τους ενίσχυση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

