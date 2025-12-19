Πετρούνιας: «Το 2023 βγήκα τρίτος και διάβασα σχόλια "γέρασες''»

Ο Πετρούνιας, σε συνέντευξή του, στάθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε το 2023 και αποκάλυψε πότε σκέφτεται να αποσυρθεί

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μίλησε χωρίς φίλτρο για μια περίοδο που τον ενόχλησε στην καριέρα του. Το 2023, μετά την τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», διάβασε μηνύματα που τον προέτρεπαν να σταματήσει, να... «πάει σπίτι του», απλώς και μόνο επειδή δεν βγήκε πρώτος. Κι όλα αυτά, ενώ είχε ανέβει στο βάθρο.

Η απάντηση ήρθε στο ταπί. Τρεις μήνες μετά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πήρε τη δεύτερη θέση και ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι τον αποθέωναν ξανά.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όσο συνεχίζω τη γυμναστική, θέλω να συνεχίζω να κερδίζω, γιατί κυνηγάω ένα καινούργιο ρεκόρ. Δεν γίνεται να κερδίζεις και να πεις “α, κέρδισα 3-5 φορές και τώρα σταματάω”. Πρέπει και να χάσεις. Και όταν λέω “χάνω”, δεν εννοώ όπως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου έχασα από δικό μου λάθος. Έγιναν διάφορα με τον ώμο μου. Αν αρχίσω να βγαίνω πέντε φορές τέταρτος, πέμπτος ή έκτος, θα φύγω. Παίρνω την αγάπη του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα παίρνω και την πίεση ότι αν χάσω ένα μετάλλιο…Μια φορά πήγα σε ένα Πανευρωπαϊκό, αλλάξαμε όλη τη σύνθεση, έκανα και μια βλακεία, βγήκα τρίτος το 2023 και διάβασα σχόλια του τύπου “γέρασες”, “πήγαινε στο σπίτι σου”, “φύγε”. Και μετά βγήκα δεύτερος στο Παγκόσμιο και ξαφνικά ήμουν…»

Στην ερώτηση "πότε θα σταματήσεις;", απάντησε:«Θα σταματήσω μετά το Λος Άντζελες λογικά… Ο προπονητής μου λέει ότι αντέχω μέχρι το 2032».