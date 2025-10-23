Για έβδομη φορά στην καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα λάβει μέρος στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, θέλοντας στη Τζακάρτα να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο και να επιβεβαιώσει πως η σταθερότητα και η ψυχή του παραμένουν αξεπέραστες.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου για έβδομη φορά στην καριέρα του στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής.

Στον προκριματικό που προηγήθηκε, ο Πετρούνιας ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε από τα μεγάλα ονόματα και βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς, πληρώνοντας το κόστος της ασταθούς εξόδου. Παρά την αναποδιά, εξασφάλισε τελικά την πέμπτη θέση του προκριματικού και το εισιτήριο για την οκτάδα του τελικού.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πέρασε έναν δύσκολο μήνα προετοιμασίας, όμως εμφανίστηκε αποφασισμένος στη δήλωση που έκανε στα social media: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!».

Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» θα διεκδικήσει στην Τζακάρτα της Ινδονησίας το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το αργυρό του 2023, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ανεπανάληπτη συνέπεια του στο κορυφαίο επίπεδο.

Στη δέκατη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήδη πέτυχε τον πρώτο στόχο, την έβδομη παρουσία του σε τελικό, ένα νούμερο που φανερώνει το μεγάλο χρονικό εύρος της καριέρας του, μεγαλύτερο από κάθε άλλον της οκτάδα του τελικού.

Από το 2009, όταν κατετάγη 13ος στο παγκόσμιο του Λονδίνου, μέχρι και το 2025 με το ευρωπαϊκό χρυσό, ο 34χρονος Πετρούνιας έχει μετατρέψει τον εαυτό του στο μόνο κοινό σημείο αναφοράς για το αγώνισμα των κρίκων. Στο κύρος που έχει στην παγκόσμια γυμναστική συνέβαλαν κυρίως τα τρία διαδοχικά παγκόσμια χρυσά, τα οκτώ ευρωπαϊκά χρυσά και βέβαια τα τρία Ολυμπιακά μετάλλια (Ρίο 2016 – χρυσό, Τόκιο 2021 – χάλκινο, Παρίσι 2024 – χάλκινο).

Οι αντίπαλοι του Έλληνα

Ο τελικός της Τζακάρτα δεν θα είναι εύκολος. Αντίπαλοί του θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής των κρίκων του 2021 Λαν Σινγκγιού και ο Ολυμπιονίκης του σύνθετου ατομικού Τσανγκ Μπόενγκ από την Κίνα, ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ, οι έμπειροι Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία), Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο), Σαμίρ Αίτ Σαΐντ (Γαλλία) αλλά και τα νέα πρόσωπα Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) και Κάιο Σούζα (Βραζιλία).