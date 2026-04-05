Μετά από ένα ματς που τα είχε όλα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης εκτός έδρας και ξέφυγε στο +7 από τη Ρεάλ, αγκαλιάζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή.

Ματσάρα που τα είχε όλα και τελικά είχε και νικητή στο Μετροπολιτάνο, με την Μπαρτσελόνα να επικρατεί 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης των δέκα παικτών και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ήττα της Ρεάλ, ξεφεύγοντας στο +7 από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga. Πλέον, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να κοντραριστούν ξανά σε τέσσερις ημέρες, αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του Champions League...

Εξαιρετικός από τα πρώτα λεπτά ο ρυθμός, με Ράσφορντ (7') και Γκριεζμάν (10') να χάνουν τις πρώτες ευκαιρίες, πριν ο Λόπεθ απειλήσει δις (12', 14') για την Μπάρτσα. Στο 35', ο Γιαμάλ άγγιξε το 1-0 αλλά το σκάψιμο που επιχείρησε σταμάτησε στο δοκάρι, με την Ατλέτικο να ανοίγει εντέλει το σκορ στο 39', χάρη σε εξαιρετικό τελείωμα του Σιμεόνε σε τετ α τετ μετά από βαθιά μπαλιά του Λανγκλέ.

Κι ενώ φαινόταν πως το πρώτο μέρος θα ολοκληρωνόταν με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, τα πάντα άλλαξαν, με τον Ράσφορντ να ισοφαρίζει αρχικά μετά από 1-2 με τον Όλμο και διαγώνιο σουτ μέσα σε ένα τρίλεπτο. Στις δε καθυστερήσεις, ο Γκονσάλες αποβλήθηκε για φάουλ στον Γιαμάλ και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο, με τον Μπερνάλ να χάνει μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή στο 45+8'!

Με το καλησπέρα στο δεύτερο μέρος είχαμε νέα... δράματα, καθώς ο Μαρτίν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για πάτημα στον Αλμάδα, ωστόσο κατόπιν χρήσης VAR ο διαιτητής ακύρωσε την απόφασή του, φέρνοντας διαμαρτυρίες από τη μεριά της Ατλέτικο.

Έχοντας διατηρήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Μπαρτσελόνα είχε σημαντικές ευκαιρίες με Πέδρι (58') και Γιαμάλ (60'), ενώ στο 66ο λεπτό ο Μούσο σταμάτησε τον Τόρες. Ακολούθησε νέα μεγάλη επέμβαση του Αργεντίνου τερματοφύλακα σε προσπάθεια του Ισπανού στο 76', με τον γκολκίπερ των Μαδριλένων ωστόσο να μην μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω στο 87', όταν μετά την επέμβασή του σε προσπάθεια του Κανσέλο, η μπάλα χτύπησε στον ώμο του Λεβαντόφσκι και κατέληξε στα δίχτυα για το τελικό 2-1!

Μπέτις – Εσπανιόλ 0-0

Επεκτάθηκε το σερί δίχως νίκη των Μπέτις και Εσπανιόλ, που έμειναν στο 0-0 στη Σεβίλλη. ΟΙ Ανδαλουσιάνοι ήταν ανώτεροι αλλά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον εξαιρετικό Ντμίτροβιτς, με το ματς να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Οι Βερδιμπλάνκος παραμένουν πέμπτοι στη βαθμολογία της La Liga αλλά βλέπουν Σοσιεδάδ και Θέλτα να πλησιάζουν, την ώρα που οι Καταλανοί έχουν υποχωρήσει στην ένατη θέση.