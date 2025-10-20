Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής: Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωτάθληματος Γυμναστικής στη Τζακάρτα με την 5η καλύτερη επίδοση.
Ο «άρχοντας των κρίκων» ολοκλήρωσε την προσπάθεια του στα προκριματικά συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς (5.700 βαθμό δυσκολίας και 8.666 στην εκτέλεση).
Ο 34χρονος θα αγωνιστεί σε τελικό Παγκόσμιου Πρωταθλήματος την Παρασκευή για έβδομη φορά, έχοντας τρία χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο από τις προηγούμενες έξι συμμετοχές του.
Eleftherios Petrounias.— FIG (@gymnastics) October 19, 2025
Still Rings.
It's what he does - and it's always incredible
Live Scores: https://t.co/0XEHeliUAR#ARTWorlds2025 #Gymnastics pic.twitter.com/pLWNUuWKRr
Η 8άδα του τελικού
- 1. Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) – 14.766 (βαθμός δυσκολίας 5.900)
- 2. Ντονέλ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700 (6.000)
- 3. Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.600 (5.500)
- 4. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.466 (5.700)
- 5. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 (5.700)
- 6. Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία) – 14.366 (5.800)
- 7. Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 14.333 (5.800)
- 8. Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.333 (5.700)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.