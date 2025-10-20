Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωτάθληματος Γυμναστικής που διεξάγεται στη Τζακάρτα της Ινδονησίας με την 5η καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

Ο «άρχοντας των κρίκων» ολοκλήρωσε την προσπάθεια του στα προκριματικά συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς (5.700 βαθμό δυσκολίας και 8.666 στην εκτέλεση).

Ο 34χρονος θα αγωνιστεί σε τελικό Παγκόσμιου Πρωταθλήματος την Παρασκευή για έβδομη φορά, έχοντας τρία χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο από τις προηγούμενες έξι συμμετοχές του.

