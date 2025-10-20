Πετρούνιας: «Ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξέφρασε τη χαρά του για την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα, τονίζοντας πως γι' ακόμη μια φορά η τελική βαθμολογία θα κριθεί στην προσγείωση.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γυμναστική στην Τζακάρτα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε με την 5η επίδοση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Η χαρά του Πετρούνια μεγάλη, όπως τόνισε ο ίδιος αποκαλύπτοντας πως το τελευταίο διάστημα ήταν δύσκολο γι' αυτόν. Σημειώνεται πως ο «άρχοντας των κρίκων» ολοκλήρωσε την προσπάθεια, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς (5.700 βαθμό δυσκολίας και 8.666 στην εκτέλεση).

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια

«5ος στην τελική κατάταξη σήμερα και φύγαμε για τον τελικό της Παρασκευής! Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα! Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!».

