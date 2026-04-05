Η Λιλ επιβλήθηκε με 3-0 της Λανς και έστειλε το πρωτάθλημα στο Παρίσι, η Ρεν πήρε το διπλό σε ματσάρα με επτά γκολ, ενώ η Νις μπήκε σε... μπελάδες στο Στρασβούργο.

Η φοβερή και τρομερή Λιλ καθάρισε τη Λανς με 3-0 και στέλνει τον τίτλο της Ligue 1 στην «Πόλη του Φωτός». Οι Λιλουά έκαναν ένα τεράστιο δώρο στην Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, καθώς κέρδισαν με χαρακτηριστική άνεση τη Ρασίνγκ και διατήρησαν τους Παριζιάνους στο +4, που μπορεί να γίνει +7, καθώς έχουν αγώνα λιγότερο, επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Λιλ είναι μόνη τρίτη με 50 βαθμούς, ενώ η Λανς έμεινε στη δεύτερη θέση με 59. Χάραλντσον στο 44', Κορέια στο 49' και Φερνάντεθ-Πάρντο από την άσπρη βούλα στο 58', οι σκόρερ για τους θριαμβευτές.

Μπρεστ - Ρεν 3-4

Η Ρεν ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος, αφού πέρασε από την έδρα της Μπρεστ με 4-3, σε ένα χορταστικό ματς. Έτσι ισοβαθμεί στους 47 βαθμούς με τη Λυών, που έχει παιχνίδι λιγότερο. Ο Εμπιμπέ στο 4ο λεπτό άνοιξε τον... χορό των γκολ για τους γηπεδούχους, όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν γρήγορα τούμπα το ματς με τους Μπλας στο 20' και τον Λεπόλ στο 35'.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ιδιαιτέρως παραγωγικό. Ο Εμπιμπέ στο 57' ισοφάρισε σε 2-2, ο Εμπολό έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 63' και ο Λαμπό έφερε ξανά το ματς στα ίσα στο 70ο λεπτό. Ο Λεπόλ από τα έντεκα βήματα, διαμόρφωσε το τελικό 3-4 στο 74'.

Στρασβούργο - Νις 3-1

Το Στρασβούργο νίκησε 3-1 τη Νις και βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης με 43 βαθμούς. Αντιθέτως οι φιλοξενούμενοι είναι 15οι με 27 βαθμούς, με μόλις πέντε βαθμούς διαφορά από την 16η Οσέρ, θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Γκοντό (28'), Ενσίσο (36') και Μουραμπέτ (42') έκλεισαν το ημίχρονο στο 3-0, με τη Νις να πετυχαίνει το γκολ της τιμής με τον Μεντί στο 82'. Σημειώνεται πως οι Αλσατοί ενδέχεται να βρεθούν στον δρόμο της ΑΕΚ, εφόσον οι δύο ομάδες περάσουν στα ημιτελικά του Conference League.