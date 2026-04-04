Θύμα έκπληξης έπεσε η Άρσεναλ που έχασε με 2-1 από τη Σαουθάμπτον και έμεινε εκτός FA Cup.

Η Σαουθάμπτον επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ, τη σόκαρε και την άφησε εκτός ημιτελικών του FA Cup Αγγλίας, παίρνοντας η ίδια το εισιτήριο για την τετράδα του θεσμού! Οι Κανονιέρηδες έπεσαν θύμα μεγάλης έκπληξης και δε θα ακολουθήσουν τις Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι στους «4» του FA Cup, που είχαν πάρει νωρίτερα την πρόκριση ενάντια σε Λίβερπουλ και Πορτ Βέιλ αντίστοιχα.

Στιούαρτ στο 35' και Τσάρλς στο 85' οι σκόρερ για τους Άγιους, ενώ για τους Λονδρέζους είχε ισοφαρίσει στο 68' ο ανεβασμένος Γιόκερες. Αύριο το Γουέστ Χαμ-Λιντς δίνει το τελευταίο εισιτήριο για την τετράδα του θεσμού, στην οποία περιμένουν από σήμερα να μάθουν τους αντιπάλους τους οι Σίτι, Τσέλσι και η Σαουθάμπτον.

Για την Άρσεναλ είναι η δεύτερη διαδοχική αποτυχία μέσα σε λίγο διάστημα καθώς πρόσφατα έχασε στον τελικό του League Cup από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Πλέον, το σύνολο του Μίκελ Αρτέτα στρέφεται στους δύο στόχους που του έχουν απομείνει, το πρωτάθλημα και το Champions League...