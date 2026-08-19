Τι συνέβη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ στο πρώτο μισό της F1 2026 και τι δείχνουν τα δεδομένα από τη μάχη των δύο οδηγών της Ferrari.

Η Ferrari έχει παρουσιάσει μία σημαντικά διαφορετική εικόνα στη σεζόν του 2026, έχοντας επιστρέψει στις νίκες και στη μάχη των πρώτων θέσεων της Formula 1. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη στο εσωτερικό της, με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να βρίσκονται αρκετά κοντά σε καθαρή ταχύτητα, αλλά να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα ανάμεσα στις κατατακτήριες δοκιμές και τους αγώνες.

Έπειτα από τους πρώτους 11 αγώνες της σεζόν, ο Χάμιλτον έχει συγκεντρώσει 169 βαθμούς έναντι 138 του teammate του, έχοντας ανέβει πέντε φορές στο βάθρο έναντι τεσσάρων του Μονεγάσκου. Αμφότεροι έχουν από μία νίκη, με τον Βρετανό να επικρατεί στη Βαρκελώνη και τον Λεκλέρ στη Μ. Βρετανία. Η βαθμολογία, ωστόσο, δεν αποτυπώνει από μόνη της την πραγματική εικόνα της μεταξύ τους μάχης.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin, της Williams, της Audi, της Haas, της Alpine, της Racing Bulls, της Red Bull Racing και της McLaren, ήρθε η ώρα να δούμε τι έχουν κάνει οι οδηγοί της Ferrari.

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Η ανάλυση της μάχης: Λεκλέρ εναντίον Χάμιλτον

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Λεκλέρ έχει επικρατήσει του Χάμιλτον με 6-5 στις μεταξύ τους μονομαχίες. Η Βαρκελώνη υπολογίζεται κανονικά, όμως δεν χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης διαφοράς, καθώς ο Μονεγάσκος πέρασε στο Q3 αλλά δεν σημείωσε χρόνο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντιπροσωπευτικό delta μεταξύ των δύο οδηγών. Εξετάζοντας τον ταχύτερο αντιπροσωπευτικό γύρο που σημείωσε ο κάθε οδηγός στις υπόλοιπες δέκα διαδικασίες κατατακτήριων, ο Λεκλέρ είναι κατά μέσο όρο μόλις 0,030 δλ. ταχύτερος από τον πολυπρωταθλητή teammate του.

Η διαφορά είναι εξαιρετικά μικρή και αποτυπώνει πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο οδηγοί στην απόδοση του ενός γύρου. Μάλιστα, η μεγαλύτερη μεμονωμένη νίκη στη μεταξύ τους μάχη δεν ανήκει στον Λεκλέρ, αλλά στον Χάμιλτον. Στην Ουγγαρία, ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής ήταν 0,226 δλ. ταχύτερος, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά οποιουδήποτε από τους δύο στο φετινό qualifying H2H.

From garage to track and back 💪🔥💨 pic.twitter.com/9Ss7SMqjb8 August 10, 2026

Η εικόνα αντιστρέφεται εξετάζοντας τον αγωνιστικό ρυθμό. Στο καθαρό δείγμα των Grand Prix που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντιπροσωπευτική σύγκριση, ο Χάμιλτον ήταν ταχύτερος στα περισσότερα, με τον Λεκλέρ να υστερεί.

Η εκτενής ανάλυση των γυρολογίων δίνει στον Χάμιλτον μέσο πλεονέκτημα 0,143 δλ. ΜΟ ανά γύρο. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκε το μεγαλύτερο δυνατό καθαρό και συγκρίσιμο δείγμα από κάθε Grand Prix, χωρίς να υπάρχει ένα προκαθορισμένο κοινό ποσοστό γύρων για όλους τους αγώνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότεροι γύροι όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, χωρίς παράλληλα να θυσιάζεται η ποιότητα της σύγκρισης.

Ο Χάμιλτον είχε το πλεονέκτημα σε Αυστραλία, Κίνα, Καναδά, Βαρκελώνη, Αυστρία και Ουγγαρία, ενώ ο Λεκλέρ ήταν ταχύτερος στη Μ. Βρετανία. Οι αγώνες σε Ιαπωνία, Μαϊάμι και Βέλγιο έμειναν εκτός λόγω του προβλήματος ισχύος και της αεροδυναμικής ζημιάς αντίστοιχα που επηρέασαν τον Χάμιλτον, ενώ το Μονακό, όπως και σε προηγούμενα H2H δεν προσέφεραν αρκετά ασφαλές και αντιπροσωπευτικό δείγμα για να συμπεριληφθεί στον τελικό υπολογισμό.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ήταν ο Καναδάς, όπου η διαφορά των δύο οδηγών ήταν από τις μεγαλύτερες του πρώτου μισού της σεζόν. Ο Χάμιλτον ήταν ταχύτερος κατά 0,432 δλ. ανά γύρο στο καθαρό δείγμα, ενώ στη Βαρκελώνη το πλεονέκτημά του ήταν 0,263 δλ. Στην αντίθετη πλευρά, η μοναδική επικράτηση του Λεκλέρ στο καθαρό δείγμα ήρθε στη Μ. Βρετανία, όπου ήταν κατά 0,154 δλ. ανά γύρο ταχύτερος.

Από το δείγμα αφαιρέθηκαν γύροι στους οποίους pit stops, Αυτοκίνητο Ασφαλείας ή VSC, σημαντικά διαφορετικές στρατηγικές και καταστάσεις ελαστικών, traffic, ζημιές ή τεχνικά προβλήματα δεν επέτρεπαν μία δίκαιη άμεση σύγκριση.

Κατηγορία Σαρλ Λεκλέρ Λιούις Χάμιλτον Βαθμοί 138 169 Νίκες / Βάθρα 1 / 4 1 / 5 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 6 5 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0,030s +0,030s Αγώνες (H2H) 5 6 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) +0,143s -0,143s Εγκαταλείψεις 2 0

Η Ferrari επέστρεψε στις νίκες αλλά χρειάζεται το επόμενο βήμα

Η Ferrari έχει κάνει σαφή πρόοδο στο 2026. Έπειτα από μία σεζόν χωρίς νίκη το 2025, τόσο ο Χάμιλτον όσο και ο Λεκλέρ έχουν επιστρέψει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με τις νίκες στη Βαρκελώνη και τη Μ. Βρετανία αντίστοιχα να αποδεικνύουν ότι η SF-26 μπορεί να διεκδικήσει την κορυφή όταν βρίσκεται στο σωστό παράθυρο λειτουργίας.

Αυτό, όμως, δεν έχει συμβεί με την απαιτούμενη συνέπεια. Η Ferrari έχει καταφέρει να παρουσιάσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα όσο προχωρά η σεζόν, όμως η Mercedes εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς, ενώ McLaren και Red Bull Racing έχουν επίσης βρεθεί στη μάχη της κορυφής σε διαφορετικά αγωνιστικά τριήμερα.

Η εσωτερική μάχη της Ferrari παραμένει εξίσου ενδιαφέρουσα. Ο Λεκλέρ προηγείται με 6-5 στις κατατακτήριες και κατά 0,030 δλ. στην καθαρή ταχύτητα ενός γύρου, όμως ο Χάμιλτον απαντά με 6-5 στους αγώνες και, κυρίως, πλεονέκτημα 0,143 δλ. ανά γύρο στον καθαρό αγωνιστικό ρυθμό.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.