Τι συνέβη ανάμεσα στους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ στην εσωτερική μάχη της Aston Martin μετά από 11 αγώνες στο 2026; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η σεζόν του 2026 εξελίσσεται σε μια από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές περιόδους στη νεότερη ιστορία της Aston Martin στη Formula 1. Η προσαρμογή στους νέους τεχνικούς κανονισμούς και τις νέες μονάδες ισχύος αποδείχθηκε ιδιαίτερα επίπονη για την ομάδα του Σίλβερστον, η οποία ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας και έλλειψη κάθετης δύναμης.

Στο γκαράζ της ομάδας, το δίδυμο των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ κλήθηκε να διαχειριστεί ένα εξαιρετικά δύστροπο μονοθέσιο στο πρώτο μέρος της σεζόν. Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 11 αγώνων της χρονιάς, η Aston Martin έχει καταφέρει να συλλέξει μόλις έναν βαθμό, με τον κάθε οδηγό να εστιάζει περισσότερο στη μάχη με το μονοθέσιο, παρά στην απέναντι πλευρά του γκαράζ. Άκρως σημαντική ήταν η συλλογή δεδομένων και δοκιμών από τους οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, ηρθε η ώρα να δούμε τι έκαναν οι οδηγοί της Aston Martin.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η ανάλυση της μάχης: Αλόνσο εναντίον Στρολ

Ο Φερνάντο Αλόνσο διατηρεί την ξεκάθαρη υπεροχή στο εσωτερικό μέτωπο της βρετανικής ομάδας. Ο Ισπανός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επικρατεί στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών με 8-2, έχοντας παράλληλα μια σημαντική μέση διαφορά ταχύτητας στον έναν γρήγορο γύρο που αγγίζει τα -0,384 δευτερόλεπτα. Στις συνθήκες Grand Prix, ο Αλόνσο είναι κατά μέσο όρο -0,120 δευτερόλεπτα ανά γύρο ταχύτερος από τον teammate του, ενώ είναι και ο μοναδικός που έχει χαρίσει βαθμό στην ομάδα μέχρι στιγμής (σ.σ. GP Μονακό).

Από την άλλη πλευρά, η σεζόν του Λανς Στρολ χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια και έντονη ατυχία. Ο Καναδός οδηγός δυσκολεύεται να βρει ρυθμό στον έναν γύρο, ενώ έχει πληγεί καίρια από την έλλειψη αξιοπιστίας του μονοθεσίου, μετρώντας συνολικά 4 εγκαταλείψεις στους πρώτους 11 αγώνες, έναντι 3 του Αλόνσο. Στον πρώτο αγώνα της αναβαθμισμένης AMR26, o Καναδός έκανε εξαιρετικό αγώνα και τερμάτισε 13ος, μπροστά από τον πολύπειρο teammate του.

Κατηγορία Φερνάντο Αλόνσο Λανς Στρολ Βαθμοί 1 0 Νίκες / Βάθρα 0 / 0 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 8 2 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0.384s +0.384s Αγώνες (H2H) 4 1 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0.120s +0.120s Εγκαταλείψεις 3 4

Ο επικεφαλής πίστας της Aston Martin, Μάικ Κρακ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της φετινής χρονιάς και την προσπάθεια των δύο οδηγών:

«Είναι μια πολύ απαιτητική σεζόν για όλους μας στο Σίλβερστον. Η αξιοπιστία μας έχει κοστίσει πολύτιμο χρόνο στην πίστα και αποτελέσματα. Παρά τις δυσκολίες, τόσο ο Φερνάντο όσο και ο Λανς πιέζουν στο όριο και μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για να διορθώσουμε τα δομικά προβλήματα του μονοθεσίου».

Η μεγάλη πρόκληση ξεκινάει τώρα

Η προτεραιότητα για την τεχνική ηγεσία της Aston Martin ενόψει της συνέχειας είναι η επίλυση των θεμάτων ανθεκτικότητας της μονάδας ισχύος και η εισαγωγή ενός πακέτου αναβαθμίσεων που θα προσφέρει προβλέψιμη συμπεριφορά στις στροφές. Στην Ουγγαρία έγινε το πρώτο βήμα στην αεροδυναμική, ενώ στην Ολλανδία θα παρουσιαστεί η αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος της Honda.

Το αν η τεράστια εμπειρία του Αλόνσο και η επιμονή του Στρολ θα μπορέσουν να εξαργυρωθούν σε μια βαθμολογική ανακάμψη μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα μένει να φανεί στην πίστα.

Μπορούν οι επικείμενες αεροδυναμικές αναβαθμίσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν να σταθεροποιήσουν το μονοθέσιο της Aston Martin, επιτρέποντας στον Αλόνσο και τον Στρολ να διεκδικήσουν τακτικά παρουσία στη βαθμολογούμενη δεκάδα;

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.