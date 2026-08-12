Τι συνέβη ανάμεσα στους Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον στην εσωτερική μάχη της Williams μετά από 11 αγώνες στο 2026; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η σεζόν της Formula 1 του 2026 εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και διδακτική περίοδο για τη Williams Racing. Η ομάδα του Γκρόουβ έχοντας θυσιάσει τις σεζόν του 2024 και του 2025, απέτυχε να φτάσει τους στόχους της, καθώς η φετινή της εικόνα είναι κατώτερη των προσδοκιών της. Υπέρβαρο μονοθέσιο, προβλήματα αξιοπιστίας και έντονα παράπονα των οδηγών έχουν δημιουργήσει ένα κακό κλίμα στο γκαράζ.

Το εξαιρετικά έμπειρο δίδυμο των Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον κλήθηκε να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα δύστροπο και απρόβλεπτο μονοθέσιο. Όμως οι δυνατότητές τους δεν είναι αρκετές ώστε να αντιστρέψουν αυτή την απογοητευτική κατάσταση Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 11 αγώνων της χρονιάς, η Williams έχει καταφέρει να συλλέξει 11 βαθμούς. Την ίδια περίοδο το 2025 είχε συλλέξει 55 βαθμούς, ενώ συνολικά σκόραρε 137 βαθμούς.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, ακολούθησε αυτή της Aston Martin και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τι έκαναν οι οδηγοί της Williams.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η ανάλυση της μάχης: Σάινθ εναντίον Άλμπον

Ο Κάρλος Σάινθ διατηρεί το προβάδισμα στο εσωτερικό μέτωπο της βρετανικής ομάδας. Ο Ισπανός επικρατεί καθαρά στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών με σκορ 9-2, δείχνοντας ταχύτερη προσαρμοστικότητα στον έναν γύρο, ενώ έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί καλύτερα το στενό παράθυρο λειτουργίας των ελαστικών. Παρά τις διακυμάνσεις στην ισορροπία της FW48, ο Σάινθ κατάφερε να ξεκινά συχνότερα από ευνοϊκότερες θέσεις στο grid, βάζοντας τις βάσεις για να διεκδικήσει βαθμούς, ενώ η μεταξύ τους διαφορά είναι 0,182 δλ στο γύρο.

Στις συνθήκες Grand Prix, η εικόνα είναι πολύ πιο αμφίρροπη. Ο Σάινθ προηγείται με 6-5 στις μεταξύ τους μάχες στην πίστα και έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς έναντι 5 του teammate του. Ωστόσο, ο ρυθμός αγώνα των δύο οδηγών είναι σχεδόν ταυτόσημος, με τον Σάινθ να διατηρεί ένα οριακό πλεονέκτημα μόλις 0,085 δλ ανά γύρο. Ο Άλμπον επέδειξε εντυπωσιακή μαχητικότητα και εξαιρετική διαχείριση ελαστικών τις Κυριακές, καταγράφοντας μάλιστα το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα της ομάδας με την 8η θέση στο Μονακό. Παράλληλα, οι μηχανικές αστοχίες και οι εγκαταλείψεις (2 για τον Άλμπον, 1 για τον Σάινθ) στέρησαν και από τους δύο τη δυνατότητα για μια ακόμα καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή.

Κατηγορία Κάρλος Σάινθ Άλεξ Άλμπον Βαθμοί 6 5 Νίκες / Βάθρα 0 / 0 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 9 2 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0.182s +0.182s Αγώνες (H2H) 6 5 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0.085s +0.085s Εγκαταλείψεις 1 2

Μιλώντας για το πρώτο μισό του 2026, ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, αναφέρθηκε στις προσπάθειες των δύο οδηγών και τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα: «Είναι μια πολύ απαιτητική σεζόν για όλους μας στο Γκρόουβ. Η αξιοπιστία και το αυξημένο βάρος μάς έχουν κοστίσει πολύτιμο χρόνο στην πίστα. Παρά τις δυσκολίες, τόσο ο Κάρλος όσο και ο Άλεξ πιέζουν στο όριο και μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για να κατανοήσουμε και να διορθώσουμε τα δομικά προβλήματα του μονοθεσίου».

Η τύχη της Williams δεν θα αλλάξει σύντομα

Η προτεραιότητα για την τεχνική ηγεσία της Williams ενόψει της συνέχειας είναι η μείωση του βάρους του μονοθεσίου και η εισαγωγή ενός πακέτου αναβαθμίσεων που θα προσφέρει προβλέψιμη συμπεριφορά και καλύτερη απόδοση. Όμως το μεγάλο πακέτο δεν θα παρουσιαστεί πριν από τον αγώνα στο Μπακού.

Παράλληλα, οι δύο οδηγοί εμφανίστηκαν απαισιόδοξοι πως η βελτίωση θα είναι ίδιου βαθμού με της Aston Martin. Αυτό δείχνει ξεκάθαρη έλλειψη πίστης στις δυνατότητες της Williams πως μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση.

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