Τι συνέβη ανάμεσα στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στο πρώτο μισό της F1 2026 και τι δείχνουν τα δεδομένα από τη μάχη των δύο οδηγών της McLaren F1.

Η McLaren δεν έχει καταφέρει να επαναλάβει μέχρι στιγμής την κυριαρχική εικόνα της προηγούμενης σεζόν στη Formula 1. Η βρετανική ομάδα βρίσκεται πίσω από Mercedes και Ferrari στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, όμως η μάχη στο εσωτερικό της παραμένει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να έχουν κινηθεί πολύ κοντά σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο μισό του 2026.

Έπειτα από τους πρώτους 11 αγώνες της σεζόν, ο Νόρις έχει συγκεντρώσει 128 βαθμούς έναντι 92 του teammate του και βρίσκεται στην 5η θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών, δύο θέσεις μπροστά από τον Αυστραλό. Η βαθμολογική διαφορά, ωστόσο, δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματική απόσταση των δύο οδηγών σε καθαρή ταχύτητα, την οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin, της Williams, της Audi, της Haas, της Alpine, της Racing Bulls και της Red Bull Racing, ήρθε η ώρα να δούμε τι έχουν κάνει οι οδηγοί της McLaren.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η ανάλυση της μάχης: Νόρις εναντίον Πιάστρι

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Νόρις έχει επικρατήσει του Πιάστρι με 7-4 στις μεταξύ τους μονομαχίες. Εξετάζοντας τον ταχύτερο αντιπροσωπευτικό γύρο που σημείωσε ο κάθε οδηγός σε κάθε διαδικασία κατατακτήριων, ο Βρετανός είναι κατά μέσο όρο μόλις 0,052 δλ. ταχύτερος από τον teammate του.

Η εξέλιξη της μάχης τους έχει επίσης ενδιαφέρον. Ο Πιάστρι είχε το πάνω χέρι σε μεγαλύτερο βαθμό στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως η εικόνα άρχισε σταδιακά να αντιστρέφεται. Όταν ο Νόρις άρχισε να επικρατεί συχνότερα, κατάφερε παράλληλα να δημιουργήσει μεγαλύτερες διαφορές, με αποτέλεσμα να ανατρέψει το αρχικό μειονέκτημα και να περάσει μπροστά στον συνολικό μέσο όρο.

Η διαφορά μεγαλώνει όταν εξετάσουμε τον αγωνιστικό ρυθμό, χωρίς όμως να γίνεται μεγάλη. Στο καθαρό δείγμα των επτά Grand Prix που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντιπροσωπευτική σύγκριση, με εκτενή ανάλυση γυρολογίων, ο Νόρις έχει ένα μέσο πλεονέκτημα 0,108 δλ. ανά γύρο. Ο Νόρις είχε το πλεονέκτημα στο Μαϊάμι, στον Καναδά, στη Βαρκελώνη, στο Βέλγιο και στην Ουγγαρία, ενώ ο Πιάστρι ήταν ταχύτερος στην Ιαπωνία και στην Αυστρία. Το Μονακό δεν χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό, καθώς η εγκατάλειψη του Νόρις και οι τεράστιες αποκλίσεις δεδομένων των δύο οδηγών δεν επέτρεψαν μία αρκετά αντιπροσωπευτική σύγκριση.

Στο συνολικό H2H των Grand Prix η εικόνα είναι ακόμη πιο ισορροπημένη. Οι δύο οδηγοί βρίσκονται στο 5-5, καθώς η Κίνα δεν υπολογίζεται επειδή κανένας από τους δύο δεν εκκίνησε στον αγώνα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ο Νόρις έχει τερματίσει μπροστά σε Αυστραλία, Μαϊάμι, Βαρκελώνη, Μ. Βρετανία και Ουγγαρία, ενώ ο Πιάστρι σε Ιαπωνία, Καναδά, Μονακό, Αυστρία και Βέλγιο.

Παρά τη μικρή τους διαφορά, οι εμφανίσεις του Βρετανού είναι πιο πειστικές από εκείνες του Αυστραλού μέχρι τώρα στη σεζόν. Σε αγώνες όπου η McLaren είχε ουσιαστικές βλέψεις για νίκη όπως στο Μαϊάμι, ο Νόρις ήταν 0,276 δλ ταχύτερος στο γύρο από τον Πιάστρι, ενώ αν δεν είχε χάσει την πρωτοπορία στην Ουγγαρία, η διαφορά τους θα ήταν μεγαλύτερη από 0,181 δλ.

Κατηγορία Λάντο Νόρις Όσκαρ Πιάστρι Βαθμοί 128 92 Νίκες / Βάθρα 1 / 3 0 / 2 Pole Positions 1 0 Κατατακτήριες (H2H) 7 4 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0,052s +0,052s Αγώνες (H2H) 5 5 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0,108s +0,108s Εγκαταλείψεις 3 3

Η McLaren πρέπει να χτίσει πάνω στη νίκη της Ουγγαρίας

Η νίκη του Νόρις στην Ουγγαρία ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη McLaren, όμως δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα του πρώτου μισού της σεζόν. Η MCL40 έχει παρουσιάσει ανταγωνιστικότητα σε διαφορετικού τύπου πίστες, όμως δεν έχει καταφέρει να βρίσκεται με την απαιτούμενη συνέπεια στη μάχη για τις νίκες. Μετά το Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο επικεφαλής της, Αντρέα Στέλα παραδέχθηκε ότι το μονοθέσιο απείχε από τον ρυθμό των Ferrari και Mercedes, ενώ η McLaren έχει ήδη αλλάξει κατεύθυνση στο πρόγραμμα αναβαθμίσεων με στόχο να παρουσιάσει βελτιώσεις στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Η Ουγγαρία έδειξε ότι η ομάδα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει νίκες όταν το αγωνιστικό τριήμερο εξελίσσεται υπέρ της. Το επόμενο βήμα είναι να μετατρέψει αυτή την ταχύτητα σε σταθερότερη παρουσία στην κορυφή. Παράλληλα, η μικρή διαφορά ανάμεσα στους δύο οδηγούς σημαίνει ότι η εσωτερική μάχη παραμένει ανοιχτή, με τον Νόρις να έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον καθαρό αγωνιστικό ρυθμό.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.