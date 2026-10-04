Η Formula 1 μπαίνει στην τελική ευθεία του 2026, με τον επόμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη να έχει Σπριντ και να έρχεται χωρίς «ανάσα».

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, σε συνδυασμό με τη 2η θέση του Κίμι Αντονέλι, ήταν άλλο ένα ορόσημο στο πρωτάθλημα της Formula 1, το οποίο μπαίνει πλέον στο τελευταίο κομμάτι της φετινής σεζόν. Επτά Grand Prix απομένουν μέχρι να πέσει η καρό σημαία στο Άμπου Ντάμπι, με τη μάχη των τίτλων οδηγών και κατασκευαστών να παραμένει ανοιχτή.

Ο επόμενος σταθμός είναι η Σιγκαπούρη και η απαιτητική αστική διαδρομή της Marina Bay, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Το τριήμερο περιλαμβάνει και αγώνα Sprint, γεγονός που αυξάνει τους διαθέσιμους βαθμούς και μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη βαθμολογική εικόνα. Στη συνέχεια, η Formula 1 ταξιδεύει στην αμερικανική ήπειρο για τρία διαδοχικά Grand Prix: στις ΗΠΑ, στην Πόλη του Μεξικού και στη Βραζιλία. Μέχρι τότε θα ξέρουμε οριστικά και τι θα γίνει με τους δύο τελευταίους αγώνες σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Σιγκαπούρης (Μαρίνα Μπέι)*

9-11 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 15:00

GP ΗΠΑ (Όστιν / Circuit of the Americas)

23-25 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

GP Μεξικού (Autódromo Hermanos Rodríguez)

30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

* Περιλαμβάνει Αγώνα Sprint.