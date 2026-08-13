Τι συνέβη ανάμεσα στους Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Νίκο Χούλκενμπεργκ στην εσωτερική μάχη της Audi μετά από 11 αγώνες στο 2026; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η μετάβαση της Audi από το καθεστώς της Sauber σε πλήρη εργοστασιακή παρουσία, σε συνδυασμό με την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών στη Formula 1, έχει φέρει ζητήματα αξιοπιστίας και διακυμάνσεις στην απόδοση. Στο γκαράζ της γερμανικής ομάδας, η συνύπαρξη του έμπειρου Νίκο Χούλκενμπεργκ με τον ταλαντούχο νεαρό Γκάμπριελ Μπορτολέτο δημιούργησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δίδυμα της χρονιάς.

Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 11 αγώνων, η Audi έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς, με την εικόνα ανάμεσα στους δύο οδηγούς να παρουσιάζει αξιοσημείωτες αντιθέσεις ανάμεσα στα Σάββατα και τις Κυριακές. Αμφότεροι έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας, όμως προβλήματα νεότητας όπως περιπτώσεις που δεν έπαιρνε εκκίνηση ένας εκ των δύο, τους έχουν στερήσει αποτελέσματα.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin και της Williams, ήρθε η ώρα να δούμε τι έκαναν οι οδηγοί της Audi στα 11 πρώτα GP του 2026.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η ανάλυση της μάχης: Μπορτολέτο εναντίον Χούλκενμπεργκ

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ διατηρεί το οριακό προβάδισμα στο εσωτερικό μέτωπο της Audi στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο πολύπειρος Γερμανός επικρατεί στη μάχη του ενός γρήγορου γύρου με 6-5, έχοντας καταγράψει μια μέση διαφορά ταχύτητας της τάξεως των 0,082 δευτερολέπτων υπέρ του. Η εμπειρία του Χούλκενμπεργκ στη διαχείριση της προθέρμανσης των ελαστικών και η ικανότητά του να εκμεταλλεύεται το μέγιστο στις κρίσιμες προσπάθειες αποδείχθηκαν καθοριστικές, επιτρέποντας στην Audi να σημειώσει συνολικά 5 παρουσίες στο Q3.

Στις συνθήκες Grand Prix, ωστόσο, η πλάστιγγα γέρνει προς την πλευρά του Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Ο νεαρός Βραζιλιάνος επικρατεί στη μεταξύ τους μάχη των τερματισμών με 7-4, ενώ διατηρεί και το πάνω χέρι σε ρυθμό αγώνα, όντας ταχύτερος κατά μέσο όρο κατά 0,095 δλ ανά γύρο σε σύγκριση με τον Γερμανό teammate του. Αυτή η διαφορά στον ρυθμό και η εξαιρετική διαχείριση της φθοράς των ελαστικών επέτρεψαν στον Μπορτολέτο να συγκεντρώσει 10 βαθμούς (με δύο εξαιρετικές τις 8ες θέσεις σε Σίλβερστον και Σπα), έναντι 2 βαθμών του Χούλκενμπεργκ (με την 9η θέση στην Ουγγαρία). Παράλληλα, ο Γερμανός στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στον τομέα της ανθεκτικότητας, μετρώντας 3 εγκαταλείψεις και 1 μη εκκίνηση σε GP λόγω μηχανικών προβλημάτων, έναντι μόλις 1 εγκατάλειψης του Μπορτολέτο.

Κατηγορία Γκάμπριελ Μπορτολέτο Νίκο Χούλκενμπεργκ Βαθμοί 10 2 Νίκες / Βάθρα 0 / 0 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 5 6 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων +0,082s -0,082s Αγώνες (H2H) 7 4 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0,095s +0,095s Εγκαταλείψεις 1 3 (1 DNS)

Μιλώντας για το πρώτο μέρος της σεζόν, ο επικεφαλής της Audi F1, Ματία Μπινότο, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της γερμανικής μάρκας στο σπορ: «Είναι μια χρονιά οικοδόμησης και μάθησης για ολόκληρο τον οργανισμό της Audi. Η αξιοπιστία μάς κόστισε πολύτιμους βαθμούς, ειδικά στην πλευρά του Νίκο, όμως η πρόοδος που δείχνουμε είναι εμφανής. Ο Γκάμπριελ κάνει εξαιρετική δουλειά και η συνεργασία των δύο οδηγών μάς δίνει την κατάλληλη κατεύθυνση για την εξέλιξη της μονάδας ισχύος και του σασί».

Η μεγάλη πρόκληση ξεκινάει τώρα

Η προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο της Audi ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν είναι η εξάλειψη των δομικών προβλημάτων αξιοπιστίας και η σταθεροποίηση του αεροδυναμικού πακέτου. Τα μαθήματα ενόψει 2027 είναι άκρως σημαντικά, καθώς η γερμανική ομάδα θέλει να κάνει συνεχώς βήματα προς τα εμπρός.

Συνδυάζοντας την εμπειρία του Χούλκενμπεργκ και τα μεγάλα περιθώρια εξέλιξης του Μπορτολέτο, η γερμανική ομάδα έχει στη διάθεσή της δύο οδηγούς πολύ υψηλού επιπέδου. Στόχος δεν είναι άλλος από την επίτευξη του τίτλου, στον οποίο στοχεύει μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.