Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε στη Σεπάνγκ αλλά πραγματικός κερδισμένος ήταν ο Κίμι Αντονέλι, που έκανε ένα πολύ αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο του πρωταθλητή Formula 1.

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο χαοτικό GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας τού έδωσε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, όμως η κορυφή παραμένει σε χέρια Mercedes. Ο Ολλανδός της Red Bull πρόσθεσε 25 βαθμούς στη Σεπάνγκ και έφτασε τους 188, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση της κατάταξης των οδηγών.

O πραγματικός κερδισμένος του αγώνα όμως ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έφτασε στους 320 βαθμούς. Με τη 2η θέση που εξασφάλισε, ανέβασε τη διαφορά στους 84 βαθμούς από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εγκατέλειψε ενώ βρισκόταν στις πρώτες θέσεις. Ο Λιούις Χάμιλτον με το τρίτο σκαλί του βάθρου έφτασε τους 214 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ, μετά την τέταρτη θέση, βρίσκεται στους 191.

Η Mercedes παραμένει πρώτη στους κατασκευαστές με 556 βαθμούς. Η Ferrari βρίσκεται δεύτερη με 405, η McLaren τρίτη με 316 και η Red Bull τέταρτη με 284. Ο επόμενος αγώνας της σεζόν διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 320 2 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 236 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 214 4 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 191 5 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 188 6 Λάντο Νόρις McLaren 188 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 128 8 Ίσακ Χατζάρ Red Bull Racing 96 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 65 10 Πιερ Γκασλί Alpine 41 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 27 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas F1 Team 20 14 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 10 15 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 7 16 Εστεμπάν Οκόν Haas F1 Team 7 17 Κάρλος Σάινθ Williams 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Λανς Στρολ Aston Martin 0 22 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 23 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών