F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Μπαχρέιν
Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο χαοτικό GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας τού έδωσε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, όμως η κορυφή παραμένει σε χέρια Mercedes. Ο Ολλανδός της Red Bull πρόσθεσε 25 βαθμούς στη Σεπάνγκ και έφτασε τους 188, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση της κατάταξης των οδηγών.
O πραγματικός κερδισμένος του αγώνα όμως ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έφτασε στους 320 βαθμούς. Με τη 2η θέση που εξασφάλισε, ανέβασε τη διαφορά στους 84 βαθμούς από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εγκατέλειψε ενώ βρισκόταν στις πρώτες θέσεις. Ο Λιούις Χάμιλτον με το τρίτο σκαλί του βάθρου έφτασε τους 214 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ, μετά την τέταρτη θέση, βρίσκεται στους 191.
Η Mercedes παραμένει πρώτη στους κατασκευαστές με 556 βαθμούς. Η Ferrari βρίσκεται δεύτερη με 405, η McLaren τρίτη με 316 και η Red Bull τέταρτη με 284. Ο επόμενος αγώνας της σεζόν διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι
|Mercedes
|320
|2
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|236
|3
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|214
|4
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|191
|5
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull Racing
|188
|6
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|188
|7
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|128
|8
|Ίσακ Χατζάρ
|Red Bull Racing
|96
|9
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|65
|10
|Πιερ Γκασλί
|Alpine
|41
|11
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|38
|12
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|27
|13
|Όλιβερ Μπέρμαν
|Haas F1 Team
|20
|14
|Γκαμπριέλ Μπορτολέτο
|Audi
|10
|15
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|7
|16
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas F1 Team
|7
|17
|Κάρλος Σάινθ
|Williams
|7
|18
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|7
|19
|Άλεξ Άλμπον
|Williams
|5
|20
|Γιούκι Τσουνόντα
|Racing Bulls
|1
|21
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|0
|22
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|0
|23
|Σέρχιο Πέρεζ
|Cadillac
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|556
|2
|Ferrari
|405
|3
|McLaren
|316
|4
|Red Bull Racing
|284
|5
|Racing Bulls
|93
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas F1 Team
|27
|8
|Audi
|17
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|10
|11
|Cadillac
|0