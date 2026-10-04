F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Μπαχρέιν

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Μπαχρέιν
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Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε στη Σεπάνγκ αλλά πραγματικός κερδισμένος ήταν ο Κίμι Αντονέλι, που έκανε ένα πολύ αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο του πρωταθλητή Formula 1.

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο χαοτικό GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας τού έδωσε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, όμως η κορυφή παραμένει σε χέρια Mercedes. Ο Ολλανδός της Red Bull πρόσθεσε 25 βαθμούς στη Σεπάνγκ και έφτασε τους 188, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση της κατάταξης των οδηγών.

O πραγματικός κερδισμένος του αγώνα όμως ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έφτασε στους 320 βαθμούς. Με τη 2η θέση που εξασφάλισε, ανέβασε τη διαφορά στους 84 βαθμούς από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εγκατέλειψε ενώ βρισκόταν στις πρώτες θέσεις. Ο Λιούις Χάμιλτον με το τρίτο σκαλί του βάθρου έφτασε τους 214 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ, μετά την τέταρτη θέση, βρίσκεται στους 191.

Η Mercedes παραμένει πρώτη στους κατασκευαστές με 556 βαθμούς. Η Ferrari βρίσκεται δεύτερη με 405, η McLaren τρίτη με 316 και η Red Bull τέταρτη με 284. Ο επόμενος αγώνας της σεζόν διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes320
2Τζορτζ ΡάσελMercedes236
3Λιούις ΧάμιλτονFerrari214
4Σαρλ ΛεκλέρFerrari191
5Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing188
6Λάντο ΝόριςMcLaren188
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren128
8Ίσακ ΧατζάρRed Bull Racing96
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls65
10Πιερ ΓκασλίAlpine41
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine27
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas F1 Team20
14Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi10
15Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi7
16Εστεμπάν ΟκόνHaas F1 Team7
17Κάρλος ΣάινθWilliams7
18Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Λανς ΣτρολAston Martin0
22Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
23Σέρχιο ΠέρεζCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes556
2Ferrari405
3McLaren316
4Red Bull Racing284
5Racing Bulls93
6Alpine68
7Haas F1 Team27
8Audi17
9Williams12
10Aston Martin10
11Cadillac0

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@Photo credits: Mercedes F1

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