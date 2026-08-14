Τι συνέβη ανάμεσα στους Όλιβερ Μπέρμαν και Εστεμπάν Οκόν στην εσωτερική μάχη της Haas μετά από 11 αγώνες στο 2026; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Το 2026 ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τη Haas να εδραιωθεί στην κορυφή του midfield της Formula 1. Παρότι ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο τη σεζόν, η αμερικανική ομάδα έχασε απότομα απόδοση και δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό των αντιπάλων της.

Στο γκαράζ της ομάδας, η συνύπαρξη του έμπειρου Εστεμπάν Οκόν με τον ταχύτατο νεαρό Όλιβερ Μπέρμαν δημιούργησε μια αμφίρροπη και έντονη εσωτερική κόντρα. Μετά από 11 αγώνες έχουν συγκεντρώσει συνολικά 21 βαθμούς, ενώ έχουν έντονα παράπονα από το μονοθέσιό τους.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin, της Williams και της Audi, ήρθε η ώρα να δούμε τι έκαναν οι οδηγοί της Haas.

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Η ανάλυση της μάχης: Μπέρμαν εναντίον Οκόν

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Όλιβερ Μπέρμαν κυριάρχησε πλήρως έναντι του Γάλλου teammate του στα 11 πρώτα GP. Ο νεαρός Βρετανός επικράτησε με το εμφατικό 8-3 στη μάχη του ενός γρήγορου γύρου, καταγράφοντας μέση διαφορά ταχύτητας της τάξεως των 0,142 δευτερολέπτων υπέρ του. Η ταχύτητα και η προσαρμοστικότητα του Μπέρμαν στις απαιτήσεις των νέων μονοθεσίων τού επέτρεψαν να φέρει τη Haas τέσσερις φορές στο Q3, εκκινώντας σταθερά από πλεονεκτικές θέσεις.

Στις συνθήκες Grand Prix της Κυριακής, η ανωτερότητα του Μπέρμαν συνεχίστηκε. Ο Βρετανός προηγείται στο μεταξύ τους Head 2 Head των αγώνων με 7-4, υπερέχοντας παράλληλα στον μέσο ρυθμό αγώνα κατά 0,115 δλ ανά γύρο έναντι του Οκόν. Αυτή η διαφορά ταχύτητας και η εξαιρετική διαχείριση των ελαστικών επέτρεψαν στον Μπέρμαν να συγκεντρώσει 18 βαθμούς (με κορυφαίο πλασάρισμα την 7η θέση), έναντι 3 βαθμών του Οκόν. Παράλληλα, ο Γάλλος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στον τομέα της αξιοπιστίας, μετρώντας 3 εγκαταλείψεις λόγω τεχνικών προβλημάτων, έναντι μόλις 1 DNF του Μπέρμαν.

Κατηγορία Όλιβερ Μπέρμαν Εστεμπάν Οκόν Βαθμοί 18 3 Νίκες / Βάθρα 0 / 0 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 8 3 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0,142s +0,142s Αγώνες (H2H) 7 4 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0,115s +0,115s Εγκαταλείψεις 1 3

Ο επικεφαλής της Haas F1 Team, Αγιάο Κομάτσου, δήλωσε για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας στο 2026: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την απόδοση και την αφοσίωση και των δύο οδηγών μας στο πρώτο μισό της χρονιάς. Ο Όλιβερ δείχνει τρομερή ωριμότητα και ταχύτητα, ενώ η εμπειρία και το feedback του Εστεμπάν μάς βοηθούν καθοριστικά στην εξέλιξη του μονοθεσίου. Η υγιής τους κόντρα πιέζει όλη την ομάδα προς τα εμπρός».

Η πρόκληση του 2026 είναι μεγάλη

Η προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο της Haas ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν είναι να διατηρήσει τον ρυθμό αναβαθμίσεων και να καταφέρει να κερδίσει τους άμεσους ανταγωνιστές της στο midfield. Οι έως τώρα βελτιώσεις δεν έχουν δώσει απόδοση που θα ήθελαν στην VF-26, κάτι το οποίο προκαλεί έντονη ανησυχία.

Παράλληλα, το θέμα οδηγών θα απασχολήσει την αμερικανική ομάδα σύντομα. Το μέλλον του Οκόν είναι στον αέρα, ενώ και ο Όλιβερ Μπέρμαν γνωρίζει πως σύντομα θα έρθει η στιγμή για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.



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