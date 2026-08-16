Τι συνέβη ανάμεσα στους Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ στην εσωτερική μάχη της Racing Bulls μετά από 11 αγώνες στο 2026; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η Racing Bulls είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν του 2026 στη Formula 1, έχοντας εδραιωθεί ως η ισχυρότερη ομάδα της μεσαίας κατηγορίας μετά τους πρώτους 11 αγώνες. Στο εσωτερικό της, η μάχη ανάμεσα στον Λίαμ Λόσον και τον rookie Άρβιντ Λίντμπλαντ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Λόσον έχει συγκεντρώσει 43 βαθμούς έναντι 23 του teammate του και βρίσκεται στην 9η θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών. Ο Νεοζηλανδός έχει αξιοποιήσει καλύτερα μέχρι στιγμής τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, όμως η διαφορά των 20 βαθμών δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της μεταξύ τους μάχης.

Η Racing Bulls έχει πραγματοποιήσει σημαντικό βήμα προόδου μέσα στη χρονιά και μετά την Ουγγαρία ανέβηκε στην 5η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών με 66 βαθμούς, ξεπερνώντας την Alpine. Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin, της Williams, της Audi, της Haas και της Alpine, ήρθε η ώρα να δούμε τι έχουν κάνει οι οδηγοί της Racing Bulls.

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Η ανάλυση της μάχης: Λόσον εναντίον Λίντμπλαντ

Στις κατατακτήριες δοκιμές, η μάχη είναι από τις πιο αμφίρροπες στο grid. Ο Λόσον προηγείται με 6-5 στο Head 2 Head μετά τους πρώτους 11 αγώνες, όμως η εξέταση του ταχύτερου γύρου που σημείωσε κάθε οδηγός σε κάθε διαδικασία αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο Λίντμπλαντ είναι κατά μέσο όρο 0,062 δλ. ταχύτερος από τον πιο έμπειρο teammate του. Πρόκειται για πολύ μικρή διαφορά, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακή για έναν οδηγό που πραγματοποιεί την πρώτη του σεζόν στη Formula 1.

Ο 18χρονος Βρετανός έχει παρουσιάσει ορισμένες ιδιαίτερα δυνατές εμφανίσεις στον έναν γύρο. Στο Βέλγιο ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον Λόσον στον καλύτερο γύρο τους, ενώ στην Ουγγαρία είχε πλεονέκτημα σχεδόν μισού δευτερολέπτου. Από την άλλη πλευρά, ο Λόσον έχει εμφανίσει μεγαλύτερη συνέπεια και έχει κερδίσει οριακά περισσότερες μεταξύ τους μάχες.

Στον αγώνα, η εικόνα γέρνει πιο ξεκάθαρα προς την πλευρά του Νεοζηλανδού. Ο Λόσον προηγείται με 6-5 στο H2H, ενώ έχει και ένα μικρό πλεονέκτημα στον μέσο αγωνιστικό ρυθμό κατά 0,086 δλ. ανά γύρο.

Η διαφορά είναι αρκετά μικρή και επιβεβαιώνει ότι ο rookie της Racing Bulls βρίσκεται πολύ κοντά σε καθαρή ταχύτητα. Ο Λόσον, όμως, έχει μέχρι στιγμής μεγαλύτερη συνέπεια στην πλήρη απόσταση ενός Grand Prix και έχει μετατρέψει αυτή την υπεροχή σε σαφώς περισσότερους βαθμούς. Η καλύτερη επίδοση του Λόσον είναι η 6η θέση, την οποία κατέκτησε τόσο στο Μονακό όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ο Λίντμπλαντ έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα την 7η θέση στα ίδια Grand Prix.

Κατηγορία Λίαμ Λόσον Άρβιντ Λίντμπλαντ Βαθμοί 43 23 Νίκες / Βάθρα 0 / 0 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 6 5 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων +0,062s -0,062s Αγώνες (H2H) 6 5 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0,086s +0,086s Εγκαταλείψεις 1 0

Μετά τον αγώνα της Ουγγαρίας, ο επικεφαλής της Racing Bulls, Άλαν Περμέιν, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της ομάδας και την άνοδο στην 5η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών.

«Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος αγώνας, όμως ανταμειφθήκαμε με έναν φανταστικό διπλό λόγο για να πανηγυρίσουμε, έχοντας και τα δύο μονοθέσια στους βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 5η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών. Είναι κάτι για το οποίο όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισό της σεζόν. Πάντα στοχεύουμε στην επιχειρησιακή τελειότητα και σήμερα φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτή. To μονοθέσιο είναι πολύ καλό, τόσο στις κατατακτήριες, όσο και στον αγώνα».

Η εμπειρία του Λόσον απέναντι στο ταλέντο του Λίντμπλαντ

Η εσωτερική μάχη της Racing Bulls είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες του 2026. Ο Λόσον έχει μέχρι στιγμής το προβάδισμα εκεί όπου μετρά περισσότερο: στους βαθμούς, στα αποτελέσματα των αγώνων και οριακά στον συνολικό αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Λίντμπλαντ, όμως, έχει δείξει ότι σε απόλυτη ταχύτητα δεν υστερεί. Το γεγονός ότι είναι οριακά ταχύτερος κατά μέσο όρο στις κατατακτήριες απέναντι σε έναν οδηγό με σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία στη Formula 1 αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της μεταξύ τους σύγκρισης. Δεν αποκλείεται ο νεαρός να είναι το μέλλον της Red Bull Racing στη μετά Φερστάπεν εποχή.

Για τον rookie το ζητούμενο στο δεύτερο μισό της χρονιάς είναι να μετατρέψει αυτή την ταχύτητα σε μεγαλύτερη συνέπεια και περισσότερους βαθμούς. Ο Λόσον, από την άλλη, έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τη Racing Bulls και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.