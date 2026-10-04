Ο Μαξ Φερστάπεν θριάμβευσε στο GP Μπαχρέιν, που έγινε στη Μαλαισια, μπροστά από τους Κίμι Αντονέλι και Λιούις Χάμιλτον, σε έναν αγώνα που επηρεάστηκε από τη βροχή και τις εγκαταλείψεις.

Ο Μαξ Φερστάπεν απέδειξε στη Σεπάνγκ ότι ακόμη και σε έναν αγώνα που συνέβησαν σχεδόν τα πάντα, έχει τον τρόπο να φτάσει στη νίκη. Ο Ολλανδός της Red Bull ξεκίνησε από την pole position στο GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας, διαχειρίστηκε την πίεση από τη Mercedes και τις Ferrari και πέρασε πρώτος την καρό σημαία, για na πάρει την πρώτη φετινή του νίκη, που έχει βαρύτητα στη συνέχεια της σεζόν.

MAX VERSTAPPEN WINS THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA 🏁🏆🎉 #F1 #BahrainGP https://t.co/4rHxCQBl4i October 4, 2026

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του αγώνα, καθώς τερμάτισε στη 2η θέση, μόλις 2,307 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, παίρνοντας ένα ακόμη πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τον ίδιο και για τη Mercedes, η οποία όμως έχασε τον Τζορτζ Ράσελ από εγκατάλειψη. Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Λιούις Χάμιλτον, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ολοκληρώνει στην τέταρτη σε μία ημέρα που ξεκίνησε εφιαλτικά για τη Ferrari. Ο Ίσακ Χατζάρ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ημέρας. Παρά την ποινή που τον έριξε από την τρίτη στην όγδοη θέση στο grid, ολοκλήρωσε πέμπτος, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο αγώνας της Σεπάνγκ είχε επίσης σημαντικές απώλειες, καθώς Ράσελ, Άλεξ Άλμπον και Βάλτερι Μπότας δεν έφτασαν στην καρό σημαία.

Μία ώρα και 40 λεπτά καθυστέρηση

Το χάος στη Σεπάνγκ ξεκίνησε ήδη πριν από την κανονική εκκίνηση. Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, ισχυρή τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή, με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθυστερήσει αρχικά κατά 40 λεπτά.

Όταν τα μονοθέσια βγήκαν τελικά για τους προγραμματισμένους γύρους σχηματισμού πίσω από το Safety Car, τα προβλήματα δεν είχαν τελειώσει. Στη βρεγμένη πίστα εμφανίστηκαν δυσλειτουργίες λογισμικού σε αρκετά μονοθέσια, οι οποίες επηρέασαν την απόκριση του γκαζιού. Ο Λιούις Χάμιλτον και ο Εστεμπάν Οκόν ακινητοποιήθηκαν στην πίστα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να διατηρήσει σε λειτουργία τη Red Bull του.

Η FIA διέκοψε τη διαδικασία με κόκκινη σημαία, πριν καν αρχίσει επίσημα ο αγώνας, και αποφάσισε ότι η επανεκκίνηση θα γινόταν με βάση την αρχική σειρά του grid. Ακολούθησε νέα καθυστέρηση περίπου 50 λεπτών, με τη συνολική αναμονή να φτάνει τη μία ώρα και 40 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης.

Hamilton is going slow, he's got an issue #F1 #BahrainGP https://t.co/FmsubXuJvh — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Η σωστή επιλογή της Mercedes

Στη δεύτερη, κανονική εκκίνηση, η εικόνα της πίστας παρέμενε οριακή και οι στρατηγικές χώρισαν το grid στα δύο. Ο Φερστάπεν, οι δύο Mercedes και ο Ίσακ Χατζάρ εκκίνησαν με ενδιάμεσα ελαστικά, ενώ οι Ferrari των Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, όπως και οι McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, επέλεξαν slicks.

Η επιλογή των ενδιάμεσων αποδείχθηκε καθοριστική στα πρώτα μέτρα. Οι Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ έκαναν εντυπωσιακή εκκίνηση και πέρασαν αμέσως μπροστά, με τον Αντονέλι πρώτο και τον Ράσελ δεύτερο. Ο Φερστάπεν έχασε έδαφος αλλά κράτησε την τρίτη θέση, αμυνόμενος απέναντι στον Λίαμ Λόσον, ενώ οι οδηγοί με slicks βυθίστηκαν στην κατάταξη.

Η Ferrari βίωσε το πιο δύσκολο ξεκίνημα. Ο Λεκλέρ ακούμπησε με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ και μπήκε στα pits στο τέλος του πρώτου αγωνιστικού γύρου για αλλαγή εμπρός πτέρυγας και ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Χάμιλτον επέμεινε αρχικά στη στρατηγική των soft, χάνοντας χρόνο, όπως συνέβη και με τον Νόρις, πριν η πίστα αρχίσει σταδιακά να στεγνώνει. Ο Πιερ Γκασλί είχε στο μεταξύ τετ-α-κέ πίσω από το Safety Car και έπεσε στη 13η θέση.

We're about to get going and look at those tyres 👀 Verstappen's on inters, both Ferraris are on slicks, Antonelli is also on inters! #F1 #BahrainGP https://t.co/caEdSj4QO6 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Ο Μπότας έφερε την ανατροπή

Ο Φερστάπεν πέρασε τον Ράσελ στην τέταρτη στροφή στον έκτο γύρο και ξεκίνησε αμέσως την καταδίωξη του Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes διατήρησε προσωρινά την πρωτοπορία, παρά ένα άνοιγμα στην τελευταία στροφή, όμως στον 9ο γύρο ο Βάλτερι Μπότας έχασε τον έλεγχο στην 13η στροφή και ακινητοποιήθηκε στην αμμοπαγίδα.

Το Safety Car που ακολούθησε έδωσε στους πρωτοπόρους με ενδιάμεσα την ιδανική ευκαιρία να περάσουν σε slicks, ακριβώς τη στιγμή που αυτά άρχιζαν να είναι το ταχύτερο ελαστικό. Παράλληλα, πρόσφερε μια διέξοδο σε όσους είχαν ρισκάρει εξαρχής με slicks και είχαν χάσει έδαφος.

Μετά την επανεκκίνηση, ο Φερστάπεν πέρασε τον Αντονέλι από την εξωτερική της πρώτης στροφής και ανέλαβε την πρωτοπορία. Ο Ράσελ βρήκε επίσης τον δρόμο για να περάσει τον team-mate του, όμως ο Αντονέλι απάντησε αργότερα: στον 21ο γύρο προσπέρασε τον Ράσελ στην τέταρτη στροφή και ανέκτησε τη δεύτερη θέση.

Bottas is off and beached in the gravel ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ #F1 #BahrainGP | LAP 9/56 https://t.co/IA5b2tQ6kc October 4, 2026

Ο Φερστάπεν δεν απειλήθηκε ξανά

Ο Φερστάπεν άρχισε να χτίζει διαφορά, την ώρα που ο Αντονέλι έχασε περίπου δύο δευτερόλεπτα μετά από έξοδο στην τελευταία στροφή και επαφή με το κολωνάκι στην είσοδο των pits στον 24ο γύρο. Στην εξέλιξη του δεύτερου κύκλου pit stops, η Red Bull κράτησε τον έλεγχο: ο Φερστάπεν σταμάτησε αφού είχαν προηγηθεί οι Mercedes και διατήρησε άνετο προβάδισμα περίπου 11 δευτερολέπτων.

Πιο πίσω, ο Χάμιλτον είχε ήδη αρχίσει την αντεπίθεσή του. Παρά το καταστροφικό πρώτο κομμάτι της κούρσας με τα soft στη βρεγμένη πίστα, ανέβαινε σταθερά θέσεις και μέχρι τον 22ο γύρο είχε φτάσει πέμπτος. Ο Λεκλέρ, έχοντας χάσει χρόνο από το συμβάν με τον Χούλκενμπεργκ και την αλλαγή πτέρυγας, επέστρεψε σταδιακά μέσα στη δεκάδα.

Verstappen has opened up a three-second gap up front Meanwhile behind, Russell and Antonelli are separated by a second 📻 "I have more pace" says Kimi #F1 #BahrainGP | LAP 18/55 https://t.co/1qQhuczK6q — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Η εγκατάλειψη του Ράσελ

Η νέα ανατροπή ήρθε όταν ο Άλεξ Άλμπον σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος, προκαλώντας αρχικά Virtual Safety Car και στη συνέχεια κανονικό Safety Car. Ο Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την ουδετεροποίηση για ένα σύντομο pit stop, παραχωρώντας προσωρινά την κορυφή στον Αντονέλι, πριν οι Mercedes κάνουν και αυτές τη δική τους στάση.

Λίγο πριν από την τελευταία επανεκκίνηση, όμως, ο Ράσελ ακινητοποιήθηκε στην πίστα από πρόβλημα στη μονάδα ισχύος και εγκατέλειψε. Την ίδια στιγμή, ο Νόρις αιφνιδιάστηκε από τα μονοθέσια που επιβράδυναν μπροστά του, βγήκε στην αμμοπαγίδα για να αποφύγει επαφή και έπεσε από την πρώτη δεκάδα.

Με τέσσερις αγωνιστικούς γύρους να απομένουν μετά την αποχώρηση του Safety Car, ο Φερστάπεν διαχειρίστηκε άψογα την τελευταία επανεκκίνηση και δεν επέτρεψε στον Αντονέλι να μπει σε θέση επίθεσης. Ο Ολλανδός πήρε την πρώτη νίκη της Red Bull για το 2026 -και την πρώτη της Red Bull-Ford Powertrains-, με τον Αντονέλι δεύτερο.

Ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση περνώντας τον Χατζάρ στην πρώτη στροφή του 53ου γύρου. Ο Λεκλέρ πέρασε επίσης τον Γάλλο οδηγό της Red Bull, με αποτέλεσμα η Ferrari να πάρει τις θέσεις τρία και τέσσερα, ενώ ο Χατζάρ περιορίστηκε πέμπτος. Ο Πιάστρι ήταν έκτος, ο Λόσον έβδομος, ο Αλόνσο όγδοος -στο καλύτερο αποτέλεσμα της Aston Martin φέτος- και ο Νόρις ένατος. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ ολοκλήρωσε τη δεκάδα και πήρε τον τελευταίο βαθμό.

George Russell has pulled over! 😮 Head in hands - he's out of the race 💔 #F1 #BahrainGP | LAP 50/55 https://t.co/RVS0K2odD1 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Επόμενος σταθμός η Σιγκαπούρη

Η Formula 1 παραμένει στην Ασία για τον επόμενο γύρο του πρωταθλήματος. Το GP Σιγκαπούρης διεξάγεται στην αστική διαδρομή Marina Bay Street Circuit από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το τριήμερο θα περιλαμβάνει και Sprint, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς και μία ακόμη καθοριστική πρόκληση στη μάχη του τίτλου.



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