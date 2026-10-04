Ο Μαξ Φερστάπεν μίλησε για την πρώτη του νίκη στο 2026 και την ιστορική επιτυχία της Red Bull Racing με τη δική της μονάδα ισχύος.

Χρειάστηκε να περάσουν 16 αγώνες, όμως ο Μαξ Φερστάπεν, στη Σεπάνγκ, επέστρεψε τελικά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Ολλανδός επικράτησε στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, χαρίζοντας παράλληλα στη Red Bull την πρώτη της νίκη στη νέα εποχή με τη δική της μονάδα ισχύος.

Η επιτυχία κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Η καταρρακτώδης βροχή καθυστέρησε την εκκίνηση, ο Φερστάπεν αντιμετώπισε πρόβλημα ισχύος κατά την αρχική διαδικασία και έχασε την πρωτοπορία από τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ. Στη συνέχεια, όμως, ανέκαμψε, επέστρεψε στην πρώτη θέση και διατήρησε τον έλεγχο ακόμη και μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στους τελευταίους γύρους.

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Περήφανος για τη Red Bull Racing

Για τον τετράκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή, η σημασία της νίκης ξεπερνά το αποτέλεσμα ενός μόνο αγώνα. Η Red Bull πέρασε ένα δύσκολο πρώτο μισό της σεζόν, όμως η βελτίωση της RB22 στους τελευταίους αγώνες κορυφώθηκε στη Μαλαισία.

«Είναι μία πραγματικά πολύ όμορφη νίκη, έπειτα από τη χρονιά που έχουμε περάσει και την πρόοδο που έχουμε κάνει. Είμαι απίστευτα περήφανος για όλους. Είναι πραγματικά υπέροχο να κερδίζω εδώ. Είναι απίστευτο. Το να κερδίζουμε τον πρώτο μας αγώνα ήδη στην πρώτη μας χρονιά με τη δική μας μονάδα ισχύος είναι πραγματικά εντυπωσιακό», είπε μετά τον τερματισμό.

Η νίκη στη Σεπάνγκ ήταν η 72η της καριέρας του Φερστάπεν και η πρώτη του στο 2026. Ήταν όμως ταυτόχρονα και η πρώτη επιτυχία για το πρόγραμμα μονάδων ισχύος Red Bull-Ford, στην παρθενική του σεζόν στη Formula 1.

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Η κρίσιμη επιλογή των ελαστικών

Ο Φερστάπεν παραδέχθηκε ότι τα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκα. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες δημιούργησαν χάος πριν ακόμη δοθεί ουσιαστικά η εκκίνηση, όμως η επιλογή της Red Bull να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσα ελαστικά αποδείχθηκε καθοριστική.

«Ήταν πολύ χαοτικά στην αρχή, με πολλά διαφορετικά πράγματα να συμβαίνουν. Δεν είχαμε ισχύ και έπρεπε να περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να αποδίδεται. Κάναμε τη σωστή επιλογή με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα αρχίσαμε να ανεβαίνουμε ξανά. Όταν φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να κάνουμε τον δικό μας αγώνα, ήρθε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, αλλά διατηρήσαμε τα πάντα υπό έλεγχο», είπε ο πολυπρωταθλητής της Formula 1.

Ο Φερστάπεν πέρασε ξανά μπροστά από τις δύο Mercedes και στη συνέχεια δημιούργησε το απαραίτητο περιθώριο από τον Αντονέλι. Ακόμη και το τελευταίο Αυτοκίνητο Ασφαλείας, που μηδένισε τις διαφορές λίγους γύρους πριν από το τέλος, δεν άλλαξε την έκβαση.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 5/10 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta, εκεί όπου θα κάνουμε την ανάλυση όλων όσων έγιναν στο Grand Prix Μπαχρέιν.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.