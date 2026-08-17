Τι συνέβη ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Ισάκ Χατζάρ στην εσωτερική μάχη της Red Bull Racing μετά από 11 αγώνες στο 2026; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η σεζόν του 2026 έχει δημιουργήσει μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για τη Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Formula 1 και η μάχη στο εσωτερικό της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τον Ισάκ Χατζάρ να καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις του grid: να συγκριθεί άμεσα με τον Μαξ Φερστάπεν.

Μετά από τους πρώτους 11 αγώνες της σεζόν, ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής έχει το προβάδισμα, έχοντας συγκεντρώσει 109 βαθμούς έναντι 68 του teammate του. Οι αριθμοί, ωστόσο, δεν παρουσιάζουν ολόκληρη την εικόνα. Ο Χατζάρ έχει καταφέρει σε αρκετές περιπτώσεις να κινηθεί πολύ κοντά στον πολύ πιο έμπειρο teammate του, ιδιαίτερα στις κατατακτήριες δοκιμές. Η διαφορά τους γίνεται μεγαλύτερη όταν εξετάσουμε τον αγωνιστικό ρυθμό, όπου η ικανότητα του Φερστάπεν να διαχειρίζεται έναν ολόκληρο αγώνα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin, της Williams, της Audi, της Haas, της Alpine και της Racing Bulls, ήρθε η ώρα να δούμε τι έχουν κάνει οι οδηγοί της Red Bull Racing.

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Η ανάλυση της μάχης: Φερστάπεν εναντίον Χατζάρ

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Φερστάπεν έχει επικρατήσει του Χατζάρ με 8-3 στις μεταξύ τους μονομαχίες. Εξετάζοντας τον ταχύτερο γύρο που σημείωσε ο κάθε οδηγός σε κάθε διαδικασία κατατακτήριων, ο Ολλανδός είναι κατά μέσο όρο 0,136 δλ. ταχύτερος από τον teammate του.

Η διαφορά είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που είχε ο Φερστάπεν από αρκετούς προηγούμενους teammates του. Ο Χατζάρ έχει καταφέρει να τον κερδίσει τρεις φορές στο φετινό H2H και σε αρκετές ακόμη περιπτώσεις οι δύο οδηγοί χωρίστηκαν από πολύ μικρές διαφορές. Στην Κίνα, για παράδειγμα, η μεταξύ τους απόσταση στον καλύτερο γύρο ήταν 0,119 δλ., ενώ στην Ουγγαρία ο Φερστάπεν σημείωσε 1:17.725 έναντι 1:17.856 του Χατζάρ.

Η εικόνα αλλάζει περισσότερο όταν εξετάσουμε τον αγωνιστικό ρυθμό. Στο καθαρό δείγμα αγώνων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση σύγκριση, ο Φερστάπεν έχει ένα μέσο πλεονέκτημα 0,321 δλ. ανά γύρο. Από τον υπολογισμό έχουν αφαιρεθεί αγώνες στους οποίους τεχνικά προβλήματα, ζημιές, πολύ πρώιμες εγκαταλείψεις ή η εξέλιξη της στρατηγικής δεν επέτρεπαν μία αντιπροσωπευτική σύγκριση. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναδεικνύει και τη μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους δύο οδηγούς, με τον Χατζάρ να έχει δείξει θετικά δείγματα, όμως ο Ολλανδός εξακολουθεί να έχει σαφέστερο προβάδισμα.

Αυτό αποτυπώνεται και στο συνολικό H2H των Grand Prix, όπου ο Φερστάπεν προηγείται επίσης με 8-3. Η φετινή σεζόν της Red Bull έχει περιλαμβάνει επίσης αρκετά προβλήματα και εγκαταλείψεις. Ο Φερστάπεν έχει τρεις εγκαταλείψεις στους πρώτους 11 αγώνες, ενώ ο Χατζάρ δύο.

Κατηγορία Μαξ Φερστάπεν Ισάκ Χατζάρ Βαθμοί 109 68 Νίκες / Βάθρα 0 / 4 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 8 3 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0,136s +0,136s Αγώνες (H2H) 8 3 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0,321s +0,321s Εγκαταλείψεις 3 2

Μετά το Grand Prix Ουγγαρίας, η Red Bull έκλεισε το πρώτο μισό της σεζόν με σαφώς πιο θετική εικόνα σε σχέση με το ξεκίνημα του 2026. Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, στάθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα:

«Είναι ένας καλός τρόπος να μπούμε στη θερινή διακοπή. Δίνει σε ολόκληρη την ομάδα χρόνο να γεμίσει τις μπαταρίες της πριν από το δεύτερο μισό της σεζόν, όπου ελπίζουμε ότι θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Το πρώτο μισό της χρονιάς είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων στο εργοστάσιο. Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες βρισκόμαστε σταθερά στη μάχη για το βάθρο και έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τη διαφορά από τους αντιπάλους μας».

Η Red Bull πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα

Η εικόνα της Red Bull Racing έχει βελτιωθεί όσο προχωρά η σεζόν, όμως η ομάδα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από το επίπεδο στο οποίο θέλει να βρίσκεται. Μετά τους πρώτους 11 αγώνες βρίσκεται στην 4η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών με 177 βαθμούς, πίσω από Mercedes, Ferrari και McLaren. Τα τελευταία αποτελέσματα έχουν προσφέρει ορισμένα θετικά σημάδια. Ο Φερστάπεν ανέβηκε στο βάθρο σε Αυστρία, Βέλγιο και Ουγγαρία, ενώ ο Χατζάρ έχει εξελιχθεί σε σταθερή πηγή βαθμών για την ομάδα. Στην Ουγγαρία ο Ολλανδός τερμάτισε 2ος και ο teammate του 6ος, με τη Red Bull να συγκεντρώνει 26 βαθμούς.

Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το βασικό πρόβλημα. Η Red Bull χρειάζεται να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα με την RB22 ώστε να επιστρέψει σε σταθερή βάση στη μάχη για τις νίκες. Η Mercedes έχει δημιουργήσει σημαντική διαφορά στο πρώτο μισό της χρονιάς, ενώ Ferrari και McLaren έχουν επίσης παρουσιάσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε αρκετά αγωνιστικά τριήμερα.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.