Τι συνέβη ανάμεσα στους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας στην εσωτερική μάχη της Cadillac στα 11 πρώτα GP; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η είσοδος της Cadillac στη Formula 1 το 2026 ως η 11η ομάδα του grid είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα στη σύγχρονη ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη νέα αυτή τεχνική εποχή των αεροδυναμικών αλλαγών και των νέων μονάδων ισχύος, η αμερικανική ομάδα επέλεξε να επενδύσει στην απόλυτη εμπειρία, εμπιστευόμενη τα μονοθέσιά της στους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας.

Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 11 αγώνων της σεζόν, η Cadillac βρίσκεται σε μια φάση συνεχούς εξέλιξης και προσαρμογής στα δεδομένα της Formula 1. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να βαθμολογηθεί, η εσωτερική μάχη ανάμεσα στους δύο βετεράνους οδηγούς είναι εξαιρετικά οριακή, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα στο τεχνικό επιτελείο.

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Η ανάλυση της αναμέτρησης: Πέρεζ εναντίον Μπότας

Ο Σέρχιο Πέρεζ διατηρεί ένα ανεπαίσθητο προβάδισμα στον τομέα του ρυθμού αγώνα όντας -0,015 δευτερόλεπτα ανά γύρο έναντι του Βάλτερι Μπότας, καθώς και στις κατατακτήριες δοκιμές με σκορ 6-4 και ταχύτητα 0,045 δλ ταχύτερη του teammate του. Παράλληλα, στους αγώνες όπου και τα δύο μονοθέσια κάλυψαν την απόσταση χωρίς τεχνικά προβλήματα, ο Μεξικανός βρέθηκε μπροστά από τον Φινλανδό ομόσταβλό του 3 φορές έναντι 1.

Από την πλευρά του, ο Φινλανδός έχει καταφέρει να σημειώσει το καλύτερο αποτέλεσμα της ομάδας σε αγώνα (13η θέση), επιδεικνύοντας σταθερότητα σε πίστες με υψηλές απαιτήσεις διαχείρισης ελαστικών.

Κατηγορία Σέρχιο Πέρεζ Βάλτερι Μπότας Βαθμοί 0 0 Νίκες / Βάθρα 0 / 0 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 6 4 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0.045s +0.045s Αγώνες (H2H) 3 1 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0.015s +0.015s

Ο επικεφαλής της Cadillac F1 Team, Γκρέαμ Λόουντον, μίλησε για την πρόοδο της ομάδας και τη συνεργασία των δύο οδηγών στους 11 πρώτους αγωνες την ιστορία της αμερικανικής ομάδας:

«Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι η πρώτη μας σεζόν στη Formula 1 θα αποτελούσε μια τεράστια πρόκληση. Το γεγονός ότι έχουμε στο γκαράζ μας δύο οδηγούς με την εμπειρία των Σέρχιο και Βάλτερι είναι ανεκτίμητο. Μας δίνουν ακριβείς κατευθύνσεις για τη βελτίωση του μονοθεσίου και η μεταξύ τους μάχη είναι απόλυτα υγιής και εποικοδομητική».

Η ανασκόπηση του πρώτου μισού της σεζόν της Formula 1 για το 2026 sponsored by Ford από τους Κώστα Παστρίμα και Στάθη Κοκκορόγιαννη.

Η πρόκληση του δεύτερου μισού της σεζόν

Η πρόκληση για την αμερικανική ομάδα παραμένει η αξιοπιστία και η αύξηση της κάθετης δύναμης. Με τους νέους κανονισμούς να προσφέρουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, η Cadillac στοχεύει στις αναβαθμίσεις που θα παρουσιάσει στους επόμενους αγώνες, προκειμένου να κλείσει την ψαλίδα από τη μεσαία συστοιχία του grid.

Το κατά πόσο η εμπειρία των Πέρεζ και Μπότας θα μετουσιωθεί στους πρώτους ιστορικούς βαθμούς της ομάδας θα φανεί αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Κάθε γύρος, κάθε megabyte τηλεμετρίας που αποθηκεύεται, είναι ένα σημαντικό μάθημα, καθώς το 2027 δεν θα υπάρξει η ίδια επιείκεια.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.