Τι συνέβη ανάμεσα στους Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο στην εσωτερική μάχη της Alpine μετά από 11 αγώνες στο 2026; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η σεζόν της Formula 1 του 2026 έχει προσφέρει αρκετές ενδιαφέρουσες μάχες μεταξύ teammates και μία από αυτές εξελίσσεται στο εσωτερικό της Alpine. Έπειτα από τους πρώτους 11 αγώνες, ο Πιέρ Γκασλί είναι εκείνος που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των βαθμών της γαλλικής ομάδας, έχοντας 42 έναντι 19 του Φράνκο Κολαπίντο.

Στη φετινή σεζόν η ομάδα του Ένστον έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλο μονοθέσιο, το οποίο διαφέρει σημαντικά σε σχέση με αυτό του 2025. Επιπλέον, έχει καταφέρει να κατακτήσει και ένα βάθρο μέχρι τώρα στη νέα εποχή της Formula 1. Η βαθμολογία, ωστόσο, δεν αρκεί για να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της μεταξύ τους μάχης. Η σύγκριση της καθαρής ταχύτητας των δύο οδηγών δείχνει ότι ο Γκασλί έχει πράγματι το πάνω χέρι, χωρίς όμως η διαφορά τους να είναι τόσο μεγάλη όσο ενδεχομένως υποδηλώνει το 42-19.

Έπειτα από την ανάλυση των οδηγών της Cadillac, της Aston Martin, της Williams, της Audi και της Haas, ήρθε η ώρα να δούμε τι έκαναν οι οδηγοί της Alpine.

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H ανάλυση της μάχης: Γκασλί εναντίον Κολαπίντο

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Γκασλί έχει επικρατήσει του Κολαπίντο με 8-3 στις μεταξύ τους μονομαχίες. Εξετάζοντας τον ταχύτερο γύρο που σημείωσε ο κάθε οδηγός σε κάθε διαδικασία κατατακτήριων, ο Γάλλος είναι κατά μέσο όρο περίπου 0,23 δλ. ταχύτερος από τον teammate του. Η εικόνα δεν είναι απόλυτα μονόπλευρη. Ο Κολαπίντο έχει καταφέρει να βρεθεί μπροστά από τον Γκασλί σε τρεις περιπτώσεις, δείχνοντας ότι μπορεί να τον πιέσει στον έναν γύρο. Συνολικά, όμως, ο Γάλλος παρουσιάζει μεγαλύτερη συνέπεια και έχει καταφέρει συχνότερα να πάρει το μέγιστο από την A526 στις κατατακτήριες.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στον αγωνιστικό ρυθμό. Εκεί η μεταξύ τους διαφορά μειώνεται, με τον Γκασλί να έχει ένα μέσο πλεονέκτημα της τάξης των 0,20 δλ. ανά γύρο έναντι του Κολαπίντο, ο οποίος έχει βελτιωθεί σημαντικά στο 2026. Οι δύο οδηγοί έχουν βρεθεί αρκετές φορές κοντά σε καθαρή ταχύτητα μέσα στους αγώνες, όμως ο Γκασλί έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής πιο αποτελεσματικός στην αξιοποίηση του ρυθμού του. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία, όπου έχει συγκεντρώσει υπερδιπλάσιους βαθμούς από τον teammate του.

Ο Κολαπίντο, πάντως, δεν βρίσκεται τόσο μακριά σε απόλυτη απόδοση όσο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς κοιτάζοντας αποκλειστικά τους βαθμούς. Η διαφορά των περίπου δύο δεκάτων στον αγωνιστικό ρυθμό δείχνει μία σαφώς πιο ανταγωνιστική εσωτερική μάχη.

Κατηγορία Πιέρ Γκασλί Φράνκο Κολαπίντο Βαθμοί 42 19 Νίκες / Βάθρα 0 / 1 0 / 0 Pole Positions 0 0 Κατατακτήριες (H2H) 8 3 Μέση Διαφορά Κατατακτήριων -0,230s +0,230s Αγώνες (H2H) 7 4 Μέσος Ρυθμός Αγώνα (Διαφορά/γύρο) -0,200s +0,200s Εγκαταλείψεις 1 0

Μετά τον αγώνα της Ουγγαρίας, ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε, μίλησε για την τωρινή κατάσταση της ομάδας του και τα όσα έρχονται: «Χάσαμε την 5η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Η Racing Bulls βαθμολόγησε ξανά και με τα δύο μονοθέσια και αυτό μας έριξε στην 6η θέση. Πρέπει απλώς να παραδεχθούμε ότι έχουν κάνει καλύτερη δουλειά από εμάς σε αυτή τη φάση της χρονιάς. Γνωρίζουμε ότι πολύ σύντομα έρχονται εξελίξεις και αναβαθμίσεις και πρέπει να κάνουμε μεγάλα βήματα προόδου, τα οποία ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συναίσθημα ως επιπλέον κίνητρο στο Ένστοουν ώστε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί το τελευταίο διάστημα, όμως απομένει ακόμη το μισό της σεζόν και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η θέση στην οποία θα βρισκόμαστε στον τελευταίο αγώνα».

Η εμπειρία κάνει τη διαφορά

Μέχρι στιγμής, ο Γκασλί έχει καταφέρει να συνδυάσει την ταχύτητα με μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Το 8-3 στις κατατακτήριες, το πλεονέκτημα στον αγωνιστικό ρυθμό και κυρίως η σημαντική διαφορά στους βαθμούς τού δίνουν ξεκάθαρα το πάνω χέρι.

Από την άλλη πλευρά, ο Κολαπίντο έχει δείξει ότι μπορεί να κινηθεί κοντά στον πιο έμπειρο teammate του και σε ορισμένα αγωνιστικά τριήμερα να τον ξεπεράσει. Το ζητούμενο για τον Αργεντινό στο υπόλοιπο της χρονιάς είναι να το κάνει με μεγαλύτερη συχνότητα και να μετατρέψει την ταχύτητά του σε περισσότερους βαθμούς.

Με το δεύτερο μισό της σεζόν να ακολουθεί, η εσωτερική μάχη της Alpine παραμένει ανοιχτή, αλλά μέχρι στιγμής το προβάδισμα ανήκει ξεκάθαρα στον Γκασλί.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.