Η ζέστη της Σεπάνγκ έφερε στο προσκήνιο τα γιλέκα ψύξης της Formula 1 και άνοιξε νέο μέτωπο ανάμεσα σε Τζορτζ Ράσελ και Μαξ Φερστάπεν.

Η Formula 1 βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σεπάνγκ για το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, σε συνθήκες που αναμένεται να δοκιμάσουν οδηγούς, μονοθέσια και ελαστικά. Η FIA έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα «Heat Hazard», ενεργοποιώντας το ειδικό πρωτόκολλο για υψηλές θερμοκρασίες και, μαζί με αυτό, το θέμα των γιλέκων ψύξης.

Πρόκειται για ένα πυράντοχο εσωτερικό ένδυμα με λεπτούς σωλήνες, μέσα από τους οποίους κυκλοφορεί ψυχόμενο υγρό. Το υγρό φτάνει από το σύστημα ψύξης του μονοθεσίου στο γιλέκο και σκοπός του είναι να βοηθήσει τον οδηγό να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του σώματός του μέσα στο cockpit. Η λογική πίσω από την εφαρμογή του είναι απλή: σε αγώνες με ακραία ζέστη, η φυσική καταπόνηση του οδηγού μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που δεν σχετίζονται πλέον μόνο με την αγωνιστική αντοχή.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προέκυψε μετά το Grand Prix του Κατάρ το 2023, όταν αρκετοί οδηγοί είχαν παρουσιάσει έντονα συμπτώματα εξάντλησης από τη ζέστη. Τότε, ο Εστεμπάν Οκόν είχε αναφέρει ότι έκανε εμετό μέσα στο μονοθέσιο, ενώ ο Λανς Στρολ είχε περιγράψει στιγμές στις οποίες ένιωθε ότι έχανε τις αισθήσεις του. Η FIA θέλησε να αποφύγει επανάληψη παρόμοιων συνθηκών, δημιουργώντας το σχετικό πλαίσιο για τις διοργανώσεις που χαρακτηρίζονται ως Heat Hazard.

Τι είναι υποχρεωτικό και τι όχι

Στη Μαλαισία, όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στα μονοθέσιά τους το σύστημα ψύξης οδηγού. Αυτό περιλαμβάνει τα τεχνικά εξαρτήματα, τις σωληνώσεις και το υγρό ψύξης. Η χρήση του ίδιου του γιλέκου, ωστόσο, παραμένει επιλογή του κάθε οδηγού.

Αν ένας οδηγός αποφασίσει να μη φορέσει το γιλέκο, το μονοθέσιό του δεν γίνεται ελαφρύτερο. Οι κανονισμοί προβλέπουν την προσθήκη 0,5 κιλών έρματος στο cockpit, ώστε να διατηρείται η ισορροπία βάρους και να μην προκύπτει πλεονέκτημα από την αποχή από το γιλέκο.

Η επιλογή της Mercedes

Το ζήτημα πήρε ιδιαίτερη διάσταση, επειδή η Mercedes δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή μια λύση που να θεωρεί αρκετά αξιόπιστη για χρήση από τους Τζορτζ Ράσελ και Αντρέα Κίμι Αντονέλι. Η ομάδα έχει το υποχρεωτικό σύστημα στο μονοθέσιο, όμως οι οδηγοί της δεν αναμένεται να φορέσουν το γιλέκο στον αγώνα.

Ο Ράσελ εξήγησε ότι η Mercedes δεν διέθεσε τους αναγκαίους πόρους για την εξέλιξη ενός πιο αξιόπιστου συστήματος, καθώς η ομάδα επέλεξε να κατευθύνει μεγάλο μέρος του διαθέσιμου budget cap στις αναβαθμίσεις της W17. Ο Βρετανός θεωρεί ότι τέτοιου είδους εξοπλισμός ασφάλειας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η καθαρά αγωνιστική εξέλιξη ενός μονοθεσίου.

Η θέση του είναι ότι η FIA πρέπει να βρει μία κοινή λύση, είτε διαθέτοντας πρόσθετο χώρο εκτός ορίου δαπανών είτε επιλέγοντας έναν κοινό προμηθευτή. Στόχος, σύμφωνα με τον Ράσελ, θα ήταν να μπορούν όλοι οι οδηγοί να χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία ψύξης χωρίς αυτή να αποτελεί αντικείμενο επιλογής ανάμεσα στην ασφάλεια και την εξέλιξη του μονοθεσίου.

Ο Φερστάπεν δεν το άφησε να πέσει κάτω

Ο Μαξ Φερστάπεν βλέπει το ζήτημα εντελώς διαφορετικά. Ο οδηγός της Red Bull δεν θέλει να χρησιμοποιεί γιλέκο ψύξης, θεωρώντας ότι είναι άβολο και πως η αντοχή στη ζέστη αποτελεί μέρος της προετοιμασίας που οφείλει να κάνει ένας οδηγός Formula 1.

«Δεν το χρησιμοποιώ στον αγώνα. Κάνει ζέστη, αλλά αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Πρέπει να προπονηθείς για αυτό», ήταν η θέση του Ολλανδού, ο οποίος δεν συμφωνεί να γίνει το γιλέκο υποχρεωτικό. Η χαρακτηριστική του αιχμή προς τον Ράσελ ήρθε όταν, με αναφορά στην παράδοση της φινλανδικής σάουνας, είπε: «Ίσως πρέπει να τον πάω μερικές φορές στη σάουνα».

Η νέα αυτή ανταλλαγή δηλώσεων έρχεται να προστεθεί σε μια σχέση που έχει αρκετή ένταση. Ράσελ και Φερστάπεν έχουν βρεθεί αρκετές φορές σε διαφορετικές πλευρές, τόσο μέσα στην πίστα όσο και στις συζητήσεις γύρω από κανονισμούς, αγωνιστικά συμβάντα και τη λειτουργία της Formula 1. Αυτήν τη φορά, η αφορμή δεν είναι μία προσπέραση ή μία επαφή, αλλά ένα γιλέκο που έχει γίνει σύμβολο της διαφορετικής προσέγγισής τους στη σωματική καταπόνηση και στην ευθύνη των ομάδων.

Στην πράξη, ο αγώνας της Κυριακής θα δείξει και την πραγματική επίδραση του ζητήματος. Με τις θερμοκρασίες στη Σεπάνγκ να πιέζουν τα ελαστικά, τα φρένα, τους κινητήρες και κυρίως τους ίδιους τους οδηγούς, η διαχείριση της ζέστης θα αποτελέσει έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα σε έναν αγώνα 56 γύρων.