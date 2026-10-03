Η Ferrari του Μάικλ Τζόρνταν πουλήθηκε για 2,5 εκατ. ευρώ

Μια Ferrari 550 Maranello που είχε παραγγείλει ο Μάικλ Τζόρνταν το 1997 άλλαξε χέρια, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση της δημοπρασίας και τις συνήθεις τιμές του μοντέλου.

Μια Ferrari 550 Maranello του 1997 με πρώτο ιδιοκτήτη τον Μάικλ Τζόρνταν πωλήθηκε σε δημοπρασία για 2,7 εκατ. δολάρια (περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ), ποσό που την τοποθετεί σε εντελώς διαφορετική κατηγορία από τις υπόλοιπες 550 της αγοράς. Η Ferrari του θρύλου των Chicago Bulls είχε εκτιμηθεί πριν από τη δημοπρασία μεταξύ 700.000 και 1,3 εκατ. δολαρίων, όμως η προέλευσή της και η ιδιαίτερη ιστορία της οδήγησαν την τελική τιμή πολύ υψηλότερα.

Η 550 Maranello αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες Ferrari της δεκαετίας του ’90. Με ατμοσφαιρικό V12 5,5 λίτρων μπροστά, ισχύ 485 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων με μεταλλικό επιλογέα, εξέφραζε την ιδέα ενός μεγάλου, γρήγορου GT που μπορούσε να ταξιδεύει με άνεση και να προσφέρει την παραδοσιακή εμπειρία οδήγησης της Ferrari.

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, το μηχανολογικό υπόβαθρο είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ο Τζόρνταν παρήγγειλε τη Ferrari καινούργια από την Foreign Cars Italia στο Greensboro της Βόρειας Καρολίνας. Λόγω του ύψους του, η 550 είχε ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα οδηγού, με λεπτότερη επένδυση και τροποποιημένες ράγες, ώστε ο δίμετρος Τζόρνταν να μπορεί να χωρέσει σωστά πίσω από το τιμόνι.

Η Ferrari του Τζόρνταν και οι Bulls

Ο Τζόρνταν χρησιμοποίησε τη 550 Maranello όσο αγωνιζόταν στους Chicago Bulls, συμπεριλαμβανομένης της σεζόν του 1998, όταν η ομάδα κατέκτησε το έκτο πρωτάθλημα NBA της ιστορίας της. Στα πέντε χρόνια που την είχε στην κατοχή του, ο Αμερικανός οδήγησε το αυτοκίνητο περίπου 10.300 χιλιόμετρα.

Το 2002 πούλησε τη Ferrari μέσω της Lake Forest Sportscars στο Ιλινόις. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε από τη δημοσιότητα και παρέμεινε για περίπου 25 χρόνια σε ιδιωτική συλλογή στην Καλιφόρνια. Η επανεμφάνισή του έγινε όταν η εταιρεία We Are Curated, με έδρα το Μαϊάμι, εντόπισε το αυτοκίνητο μέσω του αριθμού πλαισίου και έπεισε τον ιδιοκτήτη του να το διαθέσει προς πώληση.

Η 550 επέστρεψε στο Σικάγο και προσφέρθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Joopiter. Η τελική τιμή των 2,7 εκατ. δολαρίων ξεπέρασε σημαντικά κάθε αρχική εκτίμηση. Για σύγκριση, Ferrari 550 Maranello με πολλά χιλιόμετρα μπορούν να βρεθούν στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες από περίπου 100.000 ευρώ ή κάτω από 150.000 δολάρια, ενώ ακόμη και τα πιο προσεγμένα, χαμηλόχιλιομετρημένα αυτοκίνητα έχουν πωληθεί φέτος κοντά ή πάνω από τις 500.000 δολάρια.

Όταν άλλαξε χέρια, την 1η Οκτωβρίου, το οδόμετρο της συγκεκριμένης 550 έγραφε 29.774 χιλιόμετρα. Πρόκειται για χαμηλή χρήση για ένα αυτοκίνητο σχεδόν τριών δεκαετιών, ενώ η κατάσταση του αμαξώματος σε Rosso Corsa, των χρωμιωμένων πεντάκτινων τροχών και του δερμάτινου εσωτερικού σε καφέ απόχρωση φαίνεται να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο.