Σαν Σήμερα: Παρέλαση πρωταθλητών της F1 σε αγώνες των ΗΠΑ (vid)

Σαν Σήμερα: Παρέλαση πρωταθλητών της F1 σε αγώνες των ΗΠΑ (vid)
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Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Ημέρα αφιερωμένη στους παγκόσμιους πρωταθλητές η σημερινή σε πολλές διαφορετικές μορφές αγώνων. Στον κόσμο της Formula 1 ταξιδεύουμε στη Βόρεια Αμερική για αγώνες σε θρυλικές πίστες της «ρομαντικής» εποχής του σπορ σε Ουότκινς Γκλεν και Μόσπορ. Στο MotoGP, o Μαρκ Μάρκεθ επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά πως είναι ο «Βασιλιάς του Τέξας» με μία μαγική εμφάνιση.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1965, o θρυλικός, Γκρέιαμ Χιλ, κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix ΗΠΑ στην πίστα του Ουότκινς Γκλεν για τρίτη φορά στην καριέρα του. Ο οδηγός της BRM άφησε πίσω του τα δύο μονοθέσια της Brabham που οδηγούσαν οι Νταν Γκέρνι και Τζακ Μπράμπαμ, ενώ ο πρωταθλητής Τζιμ Κλαρκ εγκατέλειψε με πρόβλημα στον κινητήρα.

 

Σαν σήμερα το 1971, ο Φρανσουά Σεβέρ πήρε τη μοναδική του νίκη στην F1, κερδίζοντας το Grand Prix ΗΠΑ στο Ουότκινς Γκλεν με την Tyrrell. Ο Γάλλος τερμάτισε 40 δευτερόλεπτα μπροστά από την BRM του Τζο Σιφέρ, με τον Ρόνι Πέτερσον της March να ολοκληρώνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1976, ο Τζέιμς Χαντ κέρδισε με άνεση το Grand Prix Καναδά στην πίστα του Μόσπορ, μειώνοντας τη βαθμολογική διαφορά του από τον Νίκι Λάουντα στους 8 βαθμούς. Έτσι, το πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν «πήρε φωτιά». Ο Τζόντι Σέκτερ Scheckter ήταν τρίτος με την ομάδα της Tyrrell. Ο Λάουντα τερμάτισε μόλις όγδοος, σχεδόν ένα γύρο πίσω από τον βασικό διώκτη του για τον τίτλο.

Σαν σήμερα το 2021, ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε έναν απίστευτο αγώνα στο GP ΗΠΑ και κέρδισε για έβδομη φορά σε οκτώ αγώνες στην πίστα του Τέξας. Ο Ισπανός της Honda ήταν καταιγιστικός και ξεπέρασε τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha για πέντε δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος είδε τη διαφορά του από τον Γάλλο στο πρωτάθλημα να αυξάνεται στους 51 βαθμούς.

Φωτογραφίες: legendarysf1/Χ

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