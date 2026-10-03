Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στη Σεπάνγκ για το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, μετά τις ποινές που άλλαξαν το grid.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Ο 16ος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μάς έδωσαν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σειρά εκκίνησης.

Η μάχη στη Σεπάνγκ θα έχει διάρκεια 56 γύρους, με τη μεγάλη απόσταση μέχρι την πρώτη στροφή, τη διαχείριση των ελαστικών και τις υψηλές θερμοκρασίες να αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο. Τρεις ποινές άλλαξαν επίσης τη σειρά σε σχέση με το αποτέλεσμα των κατατακτηρίων.

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Το grid του αγώνα

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν ταχύτερος και στα τρία σκέλη των κατατακτηρίων και με το 1:35,130 κατέκτησε την πρώτη του pole position στο 2026. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έφερε τη Ferrari στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Ο Ίσακ Χατζάρ σημείωσε τον τρίτο χρόνο, όμως η ποινή πέντε θέσεων για την τοποθέτηση έβδομου κινητήρα εσωτερικής καύσης τον ρίχνει στην 8η θέση. Έτσι, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, ανεβαίνει στην 3η θέση και θα έχει δίπλα του τον Σαρλ Λεκλέρ.

Από την τρίτη σειρά θα εκκινήσουν οι δύο McLaren. Ο Λάντο Νόρις θα βρίσκεται στην 5η θέση και ο Όσκαρ Πιάστρι στην 6η, με τον Τζορτζ Ράσελ να ακολουθεί στην 7η θέση έπειτα από μία δύσκολη ημέρα για τη Mercedes. Δίπλα του θα παραταχθεί ο Χατζάρ.

Την πέμπτη σειρά αποτελούν οι Πιέρ Γκασλί και Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ενώ πίσω τους βρίσκονται οι Λίαμ Λόσον και Φερνάντο Αλόνσο. Από την έβδομη σειρά θα ξεκινήσουν οι Κάρλος Σάινθ και Λανς Στρολ και από την όγδοη οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Όλι Μπέρμαν.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 09:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση στη Σεπάνγκ.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.