Χάμιλτον: «Βρήκαμε το σωστό στήσιμο με μία τελευταία αλλαγή»

Ο Λούις Χάμιλτον εξήγησε πώς μία τελευταία αλλαγή στο set-up της Ferrari τον έφερε στη δεύτερη θέση των κατατακτήριων στη Σεπάνγκ, πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Λούις Χάμιλτον θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, έχοντας πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα της Ferrari στις κατατακτήριες χάρη σε μία τελευταία παρέμβαση στο set-up της SF-26.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν 0,298 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον poleman Μαξ Φερστάπεν, όμως η επίδοσή του τον έφερε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, για πρώτη φορά από το ουγγρικό Grand Prix του 2023.

Η Ferrari δοκίμασε αρκετές διαφορετικές ρυθμίσεις στη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, προσπαθώντας να περιορίσει την ολίσθηση και την υπερθέρμανση των ελαστικών στην απαιτητική άσφαλτο της Σεπάνγκ. Οι υψηλές θερμοκρασίες στη Μαλαισία δυσκόλεψαν τους οδηγούς, τα μονοθέσια και τα μέλη των ομάδων στα γκαράζ.

Η τελευταία αλλαγή πριν το Q3

Ο Χάμιλτον εξήγησε ότι η Ferrari βρήκε τελικά την απαιτούμενη ισορροπία λίγο πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές.

«Κάνει τόση ζέστη εδώ. Το λέω συνεχώς, αλλά αυτό έχει κάνει τεράστια τη δυσκολία για τα ελαστικά, για το μονοθέσιο και για τους μηχανικούς στο γκαράζ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στην ομάδα μου. Κάναμε τόσες πολλές αλλαγές σε όλες τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών και, επειδή τα μονοθέσια γλιστρούν και τα ελαστικά υπερθερμαίνονται, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να βρούμε μια καλή ισορροπία», δήλωσε ο οδηγός της Ferrari.

Η τελική επιλογή στο set-up της Ferrari επέτρεψε στον Χάμιλτον να μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τον Φερστάπεν, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός σε όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου. «Κάναμε μία τελευταία αλλαγή πριν από τις κατατακτήριες και πιστεύω ότι βρήκαμε το σωστό σημείο. Το ότι καταφέραμε να περιορίσουμε τη διαφορά στα δύο ή τρία δέκατα από τον Μαξ, που ήταν τόσο γρήγορος όλο το Σαββατοκύριακο, είναι πολύ καλό. Είμαι πραγματικά ευγνώμων».

Η Ferrari θα ξεκινήσει τον αγώνα με τον Χάμιλτον στη δεύτερη θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ πέμπτο. Με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αναμενόμενη φθορά ελαστικών να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, η ιταλική ομάδα θα έχει μπροστά της έναν αγώνα διαχείρισης, απέναντι στη Red Bull του Φερστάπεν και τις Mercedes των Αντρέα Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ.