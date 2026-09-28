Πανταζίδης στο Gazzetta: «Ο μεγαλύτερός μου στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να καταφέρω να εκπροσωπήσω την Ελλάδα»

Ο Χρήστος Παντζίδης μιλάει στο Gazzetta για την παρουσία του στο Porto Carras Pro-Am 2026, καθώς και για την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα το γκολφ δεν έχει την απαιτούμενη προβολή όπως έχουν άλλα αθλήματα. Ο Χρήστος Πανταζίδης είναι ένας εκ των κορυφαίων γκολφέρ στη χώρα μας και μιλάει στο Gazzetta, εξηγώντας το άθλημά του, καθώς επίσης και για τον μεγάλο του στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Ο Πανταζίδης βρέθηκε στο Porto Carras Pro-Am 2026 και μεταξύ άλλων μίλησε και για την παρουσία του στο τουρνουά, ενώ τοποθετήθηκε και τα γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Πανταζίδης στο Gazzetta:

Για το πώς αξιολογεί την παρουσία του στο τουρνουά και πώς πέρασες αυτό το διήμερο;

«Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο. Είχε πολλά πράγματα, περάσαμε όλοι πάρα πολύ ωραία και είχαμε και πολύ καλό καιρό, εκτός από την τελευταία μέρα που φάγαμε λίγη βροχή. Οι διοργανώσεις ήταν πολύ καλά δομημένες και το γήπεδο έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλες εξελίξεις και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε πιστεύω ότι το ευχαριστηθήκαμε όλοι».

Το γκολφ στην Ελλάδα δεν έχει την απαιτούμενη προβολή που θα έπρεπε. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να αλλάξει αυτό;

«Πιστεύω ότι αλλάζει όλο και περισσότερο, επειδή έρχονται περισσότερα χρήματα στον χώρο του γκολφ και το άθλημα προβάλλεται περισσότερο. Έτσι, ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που παίζεται μόνο από μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά ένα άθλημα που μπορεί να το παίξει ο καθένας και να το απολαύσει».

Θες να μας εξηγήσεις με απλά λόγια τη φιλοσοφία του γκολφ, ώστε να το καταλάβει και ο απλός κόσμος;

«Το γκολφ είναι απλό. Έχεις 18 τρύπες, 18 πίστες, και σε κάθε μία υπάρχει η αφετηρία και η τρύπα, που είναι ο τελικός στόχος. Ξεκινάς από την αφετηρία και προσπαθείς να κάνεις τα λιγότερα χτυπήματα μέχρι να φτάσεις στην τρύπα. Αυτός που ολοκληρώνει τη διαδρομή με τα λιγότερα χτυπήματα κερδίζει».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος σου;

«Ο μεγαλύτερός μου στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να καταφέρω να εκπροσωπήσω την Ελλάδα εκεί και να ανεβάσουμε το ελληνικό γκολφ στο υψηλότερο επίπεδο».



Για αν έχουμε γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα:

«Στην Ελλάδα έχουμε γήπεδα γκολφ, όχι τόσο πολλά, αλλά εξελίσσονται και δημιουργούνται καινούργια γήπεδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εξέλιξη του γκολφ στην Ελλάδα».

