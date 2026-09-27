Porto Carras Pro-Am 2026: Γκολφ και διασκέδαση σε ένα μοναδικό μέρος

Το διήμερο 25-27/09 βρεθήκαμε στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, για το Porto Carras Pro-Am 2026, παρακολουθώντας από κοντά τους αγώνες γκολφ στο μαγευτικό Porto Carras Grand Resort.

Μία ιδέα, ένα όραμα και ένα τέλειο αποτέλεσμα. Η συνταγή είναι απλή και η επιτυχία δεδομένη. Το Gazzetta βρέθηκε και φέτος στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής το διήμερο 25-27/09, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες γκολφ που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τουρνουά Porto Carras Pro-Am 2026.

Ένα τουρνουά που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνοντας αθλητές από 10-11 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, μόνο και μόνο για να συμμετάσχουν και να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα. Ένα υπέροχο τοπίο με θέα τη θάλασσα και μια πολυτελής φιλοξενία από το «διαμάντι» της Χαλκιδικής, το Porto Carras Grand resort.

Άνθρωποι που αγαπούν την ενασχόλησή τους με το γκολφ και με το τουρνουά, θέλοντας να προσφέρουν στους φιλοξενούμενους αθλητές τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές για να νιώσουν όσο πιο άνετα γίνεται.

Ο Golf & Sports General Manager του Porto Carras Grand Resort, Παναγιώτης Σαμπατζιώτης, μιλώντας στο Gazzetta αποκάλυψε τις σκέψεις του γύρω από το τουρνουά, αποκαλύπτοντας τον στόχο του τουρνουά.

Το βράδυ της Παρασκευής (25/09), αφού είχαν ολοκληρωθεί το πρωί οι αγώνες, δοκιμάσαμε τα υπέροχα κρασιά σε ένα πολύ όμορφο Wine Tasting. Το επόμενο πρωί οι αγώνες συνεχίστηκαν παρά τις καιρικές συνθήκες που έκαναν πιο δύσκολη τη ζωή των αθλητών.

«Παρών» στο τουρνουά ήταν και ο Παραολυμπιονίκης κολύμβησης, Αντώνης Τσαπατάκης, ο οποίος μίλησε στο Gazzetta, τόσο για το τουρνουά, όσο και για τη ζωή του.

Το ίδιο και ο Έλληνας γκολφέρ Χρήστος Πανταζίδης που ανέφερε τον δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά του, προκειμένου να βρεθεί ο ίδιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.

Η μέρα έκλεισε με ένα πολύ λαμπερό gala, όπου έγιναν οι βραβεύσεις στους αθλητές και φυσικά ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.