Παίκτης του Προμηθέα θα είναι για τη νέα σεζόν ο Άντονις Αρμς, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Πάτρας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντονις Αρμς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Η ομάδα της Πάτρας ήρθε σε συμφωνία με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Με τη φανέλα της «Ένωσης», μέτρησε 7,3 πόντους και 2,9 ριμπάουντ μ.ο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Αντόνις Αρμς, ο οποίος έρχεται στην Πάτρα για να ενισχύσει την ομάδα μας στις θέσεις των γκαρντ και των φόργουορντ για τη σεζόν 2026-27.

Ο Αντόνις Αρμς γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1998 στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ. Έχει ύψος 1,98 μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως shooting guard, όσο και ως small forward. Ξεκίνησε τη διαδρομή του στο NCAA από τo Mesa Community College (2016-18), ενώ στη συνέχεια έπαιξε στους Northwest Nazarene (2018-19), με τους οποίους μάλιστα αναδείχθηκε Greatest Northwest Athletic Conference Player of the year, μετρώντας 20,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο. Ακολούθησε μια σεζόν στους Winthrop Eagles (2020-21) και μια στους Texas Tech (2021-22). Το 2022-23 τον είδαμε για πρώτη φορά στη G League με τη φανέλα των Grand Rapids Gold, ενώ παρέμεινε στην ίδια λίγκα για άλλη μια χρονιά, αγωνιζόμενος στους Memphis Hustle. Τη σεζόν 2024-25 έπαιξε στην Κίνα και τους Guandong Southern Tigers, ενώ πραγματοποίησε την πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, για λογαριασμό της ΑΕΚ. Με τη φανέλα της ”Βασίλισσας”, ο Αρμς μέτρησε 7,3 πόντους και 2,9 ριμπάουντ. Στο τέλος της σεζόν είχε και ένα πέρασμα από τον Καναδά και τους Calgary Surge (10,1 πόντοι, 4,4 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ).

Καλωσορίζουμε τον Αντόνις Αρμς στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».