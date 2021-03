Η κατάρρευση-εξπρές της Λίβερπουλ μέσα σε δύο μήνες έχει «μουδιάσει» τους οπαδούς της, από κάθε γωνιά της γης. Εκείνος, όμως, που το έχει πάρει περισσότερο… κατάκαρδα, όμως, είναι με διαφορά ο πρόεδρος της Ναμίμπια.

Ο λόγος για τον Χαγκέ Γκέινγκομπ, πολιτικό ηγέτη της αφρικανικής χώρας την τελευταία εξαετία, ο οποίος έχει δηλώσει τα αισθήματά του για τους Reds και νιώθει «προδομένος» ως οπαδός της το τελευταίο διάστημα.

Κάτι που εξέφρασε και μέσω twitter, φανερά απογοητευμένος για την πορεία της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

We the supporters of Liverpool @LFC have been walking alone for a while now. Sadly, we are becoming orphans because our team is dying.

«Εμείς οι υποστηρικτές της Λίβερπουλ περπατάμε ολομόναχοι τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς, γινόμαστε ορφανοί, διότι η ομάδα μας πεθαίνει», ήταν το… ψύχραιμο μήνυμα του πρώτου πολίτη της Ναμίμπια, ο οποίος πάντως λίγες εβδομάδες νωρίτερα έμοιαζε αισιόδοξος ότι η Λίβερπουλ θα γυρίσει τον διακόπτη.

It was a difficult week for us supporters of the Brave Warriors and @LFC Liverpool. With the experience gained, the Brave Warriors have learned important lessons for the future. Liverpool is Liverpool, You Will Never Walk Alone. We are still in the competition to win silverware.

— Hage G. Geingob (@hagegeingob) January 24, 2021