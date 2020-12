Αγωνία για Ροναλντίνιο, στην εντατική η μητέρα του με κορονοϊό (pics)

Τον Οκτώβριο, λίγες εβδομάδες μετά το τέλος της πολύ δυσάρεστης περιπέτειάς του στην Παραγουάη, ο Ροναλντίνιο προσβλήθηκε από κορονοϊό. Ευτυχώς, ο Βραζιλιάνος άλλοτε σούπερ σταρ των Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα και Μίλαν, ξεπέρασε γρήγορα και σχετικά εύκολα το... ραντεβού με τον ιό Covid-19.

Ο τελευταίος, όμως, δεν αφήνει σε ησυχία την οικογένεια του «Ρόνι», αφού τώρα προσέβαλε την μητέρα του. Η 71χρονη Μιγκελίνα νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα νοσοκομείου του Πόρτο Αλέγκρε.

«Αγαπητοί φίλοι, η μητέρα μου έχει κορονοϊό και είμαστε στη μάχη για να τον ξεπεράσει. Βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας και λαμβάνει όλη την δυνατή φροντίδα. Ευχαριστώ από τώρα τις προσευχές, την θετική ενέργεια και την αγάπη που πάντα δείχνετε. Δύναμη μαμά» έγραψε ο Ροναλντίνιο στον λογαριασμό του στο Twitter.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020