Τέβες: «Ηξερα ότι θα σκοράρω φορώντας τη φανέλα του Μαραντόνα» (pics & vids)

Ο «απάτσι» σκόραρε στο 63' κάνοντας το 0-1 για την Μπόκα και πανηγύρισε έχοντας από μέσα του τη φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα, τιμώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του καλού του φίλου.

«Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω αυτό που νιώθει κανείς με αυτή τη φανέλα. Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια. Είναι η καλύτερη φανέλα που έχω φορέσει. Αυτή η φανέλα σε κάνει να παίζεις καλά. Δεν θα μπορούσα να παίξω άσχημα. Ηξερα ότι θα σκοράρω

Ήθελα να το αφιερώσω στην οικογένεια Μαραντόνα γιατί νιώθω σαν αυτόν και ό, τι κάνω στο γήπεδο είναι λίγο. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Εϊναι μια φανέλα που φοράς και σου δίνει άλλη ενέργεια. Μία άλλη δύναμη. Το συναίσθημα που ένιωσα όταν σκόραρα με τη φανέλα του δεν περιγράφεται. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είναι ένα συναίσθημα θλίψης και χαράς παράλληλα που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί.

Ο Ντιέγκο είναι Θεός για εμάς. Ελπίζω ότι μπορούμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον Ντιέγκο κερδίζοντας το Copa Libertadores», ήταν τα λόγια του Κάρλος Τέβες μετά το τέλος του αγώνα.

Boca Juniors club icon, Carlos Tevez scores in the #Libertadores and reveals a vintage Maradona-era Boca shirt beneath his own. #DiegoEterno

: @Libertadores pic.twitter.com/i8mu7evZON

— FotMob (@FotMob) December 3, 2020