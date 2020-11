Μαραντόνα: Οπαδοί των Μπόκα και Ρίβερ θρηνούν αγκαλιασμένοι! (vid)

Ο «Θεός» των Αργεντινών «έφυγε» το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου του 2020 από καρδιακό επεισόδιο και η πατρίδα του έχει πλέον τριήμερο πένθος για τον δικό του χαμό...

Το μεσημέρι της Πέμπτης η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και εκεί, οπαδοί των Μπόκα και Ρίβερ έκλαιγαν και θρηνούσαν αγκαλιασμένοι σε μια από τις πιο δυνατές εικόνες!

Οι... αιώνιοι εχθροί, οι αντίπαλοι που τους χωρίζει χάσμα και ο ένας «μισεί» τον άλλον ποδοσφαιρικά, ήταν απλά άνθρωποι μπροστά στον θάνατο του Ντιεγκίτο...

Thousands of people took to the streets of Buenos Aires to bid an emotional farewell to Diego Maradona pic.twitter.com/kfH6ts2Ud0

— SportsCenter (@SportsCenter) November 26, 2020