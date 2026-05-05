Εκατομμύρια φίλαθλοι σε Ινδία και Κίνα ίσως δεν δουν το Μουντιάλ 2026, καθώς τα τηλεοπτικά δικαιώματα παραμένουν στον αέρα.

Εκατομμύρια φίλαθλοι ποδοσφαίρου στις δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, την Ινδία και την Κίνα, ενδέχεται να μην μπορέσουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ που ξεκινά τον επόμενο μήνα, εξαιτίας αδιεξόδου στα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης.

Στην Ινδία, η κοινοπραξία Reliance-Disney φέρεται να προσέφερε μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ 2026, ποσό που απέχει σημαντικά από τις απαιτήσεις της FIFA και κρίθηκε μη αποδεκτό από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η FIFA ζητούσε αρχικά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα των Μουντιάλ 2026 και 2030 στην ινδική αγορά, ενώ ακόμη και μετά τη μείωση των οικονομικών της απαιτήσεων, δεν εμφανίστηκε πρόθυμη να αποδεχθεί την προσφορά των 20 εκατομμυρίων.

Παράλληλα, ούτε στην Κίνα έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποια συμφωνία για την τηλεοπτική κάλυψη της διοργάνωσης, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αγορές ποδοσφαιρικού κοινού παγκοσμίως.

Η ίδια η FIFA ανέφερε ότι το 49,8% του συνολικού χρόνου τηλεθέασης σε ψηφιακές και κοινωνικές πλατφόρμες κατά το Μουντιάλ του 2022 προήλθε από την Κίνα, ενώ η χώρα αντιπροσώπευσε και το 17,7% της παγκόσμιας τηλεοπτικής κάλυψης. Η Ινδία συμμετείχε με 2,9%, ενώ οι δύο χώρες μαζί συγκέντρωσαν το 22,6% της συνολικής ψηφιακής απήχησης της διοργάνωσης.

Το Μουντιάλ ξεκινά στις 11 Ιουνίου, αφήνοντας λιγότερες από πέντε εβδομάδες για την ολοκλήρωση συμφωνιών, την τεχνική προετοιμασία των μεταδόσεων και την εμπορική αξιοποίηση των διαφημιστικών πακέτων.

Η Reliance-Disney, η οποία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στα τηλεοπτικά δικαιώματα του κρίκετ, θεωρεί ότι το Μουντιάλ θα έχει χαμηλότερη τηλεθέαση στην Ινδία, κυρίως επειδή οι αγώνες θα διεξάγονται στη Βόρεια Αμερική και οι περισσότερες μεταδόσεις θα προβάλλονται μετά τα μεσάνυχτα για το ινδικό κοινό.

Παράλληλα, οι διαφημιστικές αποδόσεις θεωρούνται περιορισμένες, καθώς το ποδόσφαιρο δεν έχει στην Ινδία την εμπορική δυναμική του κρίκετ, ενώ η επιβράδυνση της διαφημιστικής αγοράς επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις προβλέψεις εσόδων.