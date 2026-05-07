Ένας τεράστιος κύκλος κλείνει καθώς η FIFA ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με την Panini το 2030, σε μια συνεργασία που χρονολογείται από το μακρινό 1970.

Τέλος εποχής και... μελαγχολία στους φίλους της «στρογγυλής θεάς»! Η FIFA ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τα αυτοκόλλητα Panini, στο Μουντιάλ του 2030, που θα διοργανωθεί σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ Ουρουγουάη, Παραγουάη και Αργεντινή θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες.

Η ιστορική συμπόρευση χρονολογείται από το 1970 και το Μουντιάλ του Μεξικού. Σύμφωνα με την Guardian τα άλμπουμ με αυτοκόλλητα Panini θα αποτελέσουν παρελθόν το 2030, αφού η FIFA ανακοίνωσε νέα συνεργασία.

Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από 60 χρόνια η FIFA επέκτεινε τη συμφωνία της με τους Fanatics ώστε να καλύπτει και συλλεκτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβάνοντας τουρνουά και εκδηλώσεις της FIFA από το 2031.

Τα άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα Panini είναι συνυφασμένα με τους ποδοσφαιρόφιλους ανά τον κόσμο και έχουν πουληθεί εκατομμύρια όλες αυτές τις δεκαετίες σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Tα άλμπουμ υπήρξαν ιδιαιτέρως δημοφιλή και στην Ελλάδα, ειδικότερα στους ηλικιακά μικρότερους θιασώτες του ποδοσφαίρου.