Στην Κίνα δόθηκε το πιο ανύπαρκτο οφσάιντ στην εποχή του VAR (vid)

Η κίνηση του MLS να εντάξει στη μετάδοση των αγώνων τις live συνομιλίες του VAR με τον διαιτητή για τις επίμαχες φάσεις, είναι ένα μέτρο που θα θέλαμε πολύ να δούμε να εφαρμόζεται και στην κινεζική Super League. Διότι δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τι σκεφτόταν, τι έκανε εκείνη την ώρα ή τι συμβούλευσε τον ρέφερι της αναμέτρησης ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τη νέα τεχνολογία, στη φάση του γκολ του Μάρκο Αρναούτοβιτς.

Ο Αυστριακός στράικερ της Σανγκάη SIPG, στην οποία αγωνίζονται επίσης οι Όσκαρ, Χουλκ, άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης με την Σιγιαζουάνγκ, με ωραίο τελείωμα στην πλάτη της άμυνας κι ως εκεί όλα έδειχναν 100% νομότυπα.

Ωστόσο, ο διαιτητής καθυστέρησε να επικυρώσει το γκολ κατόπιν ελέγχου του VAR, σε μια φάση που το replay αποδεικνύει ότι ο 32χρονος στράικερ καλύπτεται σχεδόν δύο μέτρα και μάλιστα από δύο παίκτες. Εν τέλει, μάλιστα, το VAR αποφάσισε πως δεν υπάρχει γκολ κι αποφάσισε να γίνει viral παγκοσμίως, για το πιο «ανύπαρκτο» οφσάιντ που έχει καταλογιστεί από εισαγωγής του.

Για την ιστορία, το ματς έληξε ισόπαλο 1-1, χάρη σε γκολ του θηριώδους, Χουλκ.

Δείτε την «τρελή» φάση:

Marko Arnautovic just had this goal ruled out for offside *after* a VAR check... pic.twitter.com/gURQK7AJ6n

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 16, 2020