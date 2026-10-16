Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Δεν με ανησυχεί αυτή η ήττα του Παναθηναϊκού, η Χάποελ έπαιξε πολύ καλά» (vid)
Η Χάποελ κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 91-81 στο T-Center, παίρνοντας τη νίκη απέναντι στους Πράσινους.
Με αφορμή το αποτέλεσμα, ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στην εικόνα της Χάποελ, επισημαίνοντας πως στο μπάσκετ αγωνίζονται δύο ομάδες και πως πρέπει να αναγνωρίζεται η ανωτερότητα του αντιπάλου όταν αυτή αποτυπώνεται στο παρκέ.
«Δεν με ανησυχεί αυτή η ήττα του Παναθηναϊκού. Η Χάποελ έπαιξε πολύ καλά, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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