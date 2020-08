Η λύση για να γίνει το VAR περισσότερο... συμπαθές προς το φίλαθλο κοινό των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εξασκείται ήδη στο MLS.

Το πόρισμα του Video Assistant Referee έχει προκαλέσει απορία στους οπαδούς σε δεκάδες περιπτώσεις, από την Premier League μέχρι και τη Super League και το μυστικό στην καλύτερη κατανόηση των αποφάσεών του ίσως να έγκειται στην τακτική που ακολουθούν οι ιθύνοντες της αμερικανικής Λίγκας.

Συγκεκριμένα, μετά το restart του πρωταθλήματος, κάθε επίμαχη φάση που υποχρεώνει τον διαιτητή να μεταβεί στο μόνιτορ για να την εξετάσει ιδιοίς όμμασι, συνοδεύεται από τη συνομιλία του με τον VAR.

Η ενδοεπικοινωνία τους, δηλαδή, μεταδίδεται live, τόσο με ήχο όσο και με εικόνα κι έτσι οι τηλεθεατές γνωρίζουν ο,τι λέγεται ανάμεσα τους και τους οδηγεί να κατακυρώσουν ή να αναιρέσουν μία απόφαση του ρέφερι.

Η τακτική αυτή ακολουθείται και στην Αυστραλιανή Λίγκα και ίσως να είναι η επόμενη καινοτομία αναφορικά με τη νεοσύστατη τεχνολογία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Think I've seen this before in Australia, but what MLS is doing airing the real-time VAR discussion between referees is fantastic and should be done everywhere in the world. pic.twitter.com/6iC1EdmQPz

— Grant Wahl (@GrantWahl) August 2, 2020