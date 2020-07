Τσάβι: Ανανέωσε με την Αλ Σαντ, αλλά με ρήτρα ελευθερίας για την Μπαρτσελόνα (pic)

Ναι μεν, αλλά... Ο Τσάβι ανανέωσε για μια ακόμα σεζόν ως προπονητής με την Αλ Σαντ του Κατάρ, με μια σημαντική λεπτομέρεια. Στο συμβόλαιο υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει στον Καταλανό, εφόσον υπάρξει πρόταση από την Μπαρτσελόνα, να μείνει ελεύθερος για να υπογράψει στην ομάδα της καρδιάς του, με τα σενάρια επιστροφής να φουντώνουν όλο και περισσότερο, κάθε μέρα που περνάει.

Ο Τσάβι, ο οποίος έπαιξε για τέσσερα χρόνια στην Αλ Σαντ (2015-2019) και, στη συνέχεια, ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία, έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένως ότι το μεγάλο του όνειρο είναι κάποια στιγμή να καθίσει στον πάγκο της ομάδας στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, μεγαλούργησε και έφτασε να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι το μέλλον του Κίκε Σετιέν στο τιμόνι των Μπλαουγκράνα φαντάζει εξαιρετικά δυσοίωνο, δεν αποκλείεται σύντομα ο Τσάβι να «πατήσει» στην ρήτρα που ζήτησε να μπει στο συμβόλαιό του και να πάρει το πρώτο αεροπλάνο για να επιστρέψει στην πατρίδα του για να καθίσει στην άκρη του πάγκου της Μπάρτσα, ενόψει της επόμενης σεζόν.

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020