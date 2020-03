Τα ξεχωριστά φετινά γενέθλια του Ροναλντίνιο (pics & vid)

Γεννήμενος στις 21 Μαρτίου 1980 ο Ρόνι θα περάσει αυτή την ειδική μέρα στις φυλακές της Παραγουάης , όπου βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό.

Ο αγαπημένος κάθε ποδοσφαιρόφιλου έχει μείνει ακόμα στις αναμνήσεις όλων για τις μαγικές δεξιότητες του και για τον τρόπο που έστελνε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Βραζιλιάνος ο οποίος το 2005, κόστιζε 50.000.000 ευρώ και ήταν ο παίκτης με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο σήμερα μπαίνει στο 40ο έτος της ηλικίας του.

Όταν φορούσε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ξεχνούσε κάθε πρόβλημα και κάθε μίζερη σκέψη που τον ταλαιπωρούσε.

Εβλεπες πάντα ένα χαμογελαστό παιδί να μαγεύει με την μπάλα στα πόδια του και να μετατρέπει τους αντιπάλους του σε «κώνους».

Παρά το γεγονός πως τα χρόνια πέρασαν, τα κατορθώματα του 40χρονου πλέον «Μάγου» παραμένουν αξέχαστα.

Happy birthday to a man who made us all smile, Ronaldinho! What a player, what a career

816 games

313 goals

World Cup

UCL

Ballon d’Or

So special he received a standing ovation from the Bernabeu crowd...as a Barcelona player! pic.twitter.com/G9SCiWw5eL

— SoccerStarz (@ctcSoccerStarz) March 21, 2020