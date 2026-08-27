Νίκολιτς: «Είναι σαν παραμύθι και η αρχή του ταξιδιού, μεταγραφή μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League χαρακτήρισε την επιτυχία «παραμύθι» και «αρχή του ταξιδιού», ενώ υπογράμμισε πως θα μπορούσε να γίνει επιπλέον μεταγραφική ενίσχυση μόνο αν παρουσιαζόταν κάποια ευκαιρία στην αγορά.

Ως αρχή ενός ταξιδιού χαρακτήρισε ο Μάρκο Νίκολιτς την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, προσθέτοντας πως είναι σαν παραμύθι όλα όσα έχει πετύχει η ομάδα μέσα σε έναν χρόνο. Ο Σέρβος τεχνικός μεταξύ άλλων μίλησε και για το αν θα υπάρξει επιπλέον μεταγραφική ενίσχυση μετά από αυτήν την πρόκριση, με τον ίδιο να τονίζει πως θα γίνει μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία στην αγορά.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Μια πολύ όμορφη βραδιά για όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εκπληκτική τους απόδοση. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους που γέμισαν το υπέροχο γήπεδο. Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα, τον Λυσάνδρου και στον Μάριο Ηλιόπουλο για την υποστήριξη του πρότζεκτ. Μετά από οκτώ χρόνια η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Χαίρομαι πολύ που το Champions League επιστρέφει στην Ελλάδα και ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα απολαύσουν τέτοιο ποδόσφαιρο. Είναι σαν παραμύθι γιατί σε πολύ μικρό διάστημα πήραμε το πρωτάθλημα και είμαστε στο Champions League. Για μένα αυτά είναι η αρχή ενός ταξιδιού και όχι το τέλος σε καμία περίπτωση. Χαίρομαι πολύ για όλους, τώρα επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα γιατί όλα αυτά έχουν συμβεί επειδή ήμασταν ανταγωνιστικοί. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως πάντα».

Για το αν πίστευε ότι θα υπήρχε αυτή η εύκολη νίκη πρόκριση και αν ο ίδιος το πίστευε όταν ανέλαβε ότι θα έφτανε εδώ: «Αν δεν το πιστέψεις δεν θα συμβεί ποτέ. Το πιστεύαμε. Δεν είναι θέμα πίστης αλλά σκληρής δουλειάς. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι ως εξής. Τα κάνεις σωστά και έχεις την ελπίδα ότι θα έχεις την τύχη να τα καταφέρεις. Αν δεν τα κάνεις καλά τότε θα τιμωρηθείς. Οι παίκτες μας έπαιξαν καταπληκτικά. Μπήκαμε στο γήπεδο με μια νοοτροπία μαχητική, επιθετική, βγαίναμε από το πρώτο λεπτό μπροστά και δεν αφήσαμε στον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Σκοράραμε δύο γκολ και δεν τους αφήσαμε να μπουν στην περιοχή μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα τέρματα, αλλά λόγω της νοοτροπίας μας η νίκη ήταν επάξια, οι παίκτες έκαναν καταπληκτική δουλειά».

Για τους Πήλιο και Ρότα που είχαν ακούσει κριτική στο παρελθόν: «Συνήθως δεν σχολιάζω. Πιστεύω ότι το έχω δείξει με το πόσο τους χρησιμοποιώ. Έχουν εξελιχθεί σε εξαιρετικούς παίκτες, αυτό που απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι μαχητικοί, κάνουν και λάθη, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το αξίζουν».

Για το πως νιώθει ένας προπονητής που ακούει το όνομά του: «Είναι υπέροχο το συναίσθημα. Με κολακεύει, αισθάνομαι περήφανος. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια στιγμή. Για αυτό επέκτεινα το συμβόλαιο μου. Νιώθω την αγάπη παντού, όπου κι αν παίζουμε, ακόμα και στον δρόμο. Αυτό σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για να δουλέψεις όλο και πιο σκληρά. Νιώθω και την υποχρέωση που πρέπει να ανταποδώσω. Έτσι έχω μάθει από το σπίτι μου».

Για το που έχει φτάσει η ομάδα και αν υπάρχουν περιθώρια και για παραπάνω: «Η απόδοση ήταν εξαιρετική. Νομίζω ότι τελευταία είχα πει πως αναμένω αυτή η ομάδα να βελτιωθεί περαιτέρω. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε ανταγωνιστικά και το εννοώ. Έχουμε παίκτες που μόλις ήρθαν όπως ο Αριάγκα, ο Βιτάλις που θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής, αλλά είναι παίκτες με τεράστιες δυνατότητες. Η σεζόν είναι ένας μαραθώνιος. Δεν θα είναι ανοδική πάντα. Καμία ομάδα δεν μπορεί αν το κάνει. Ίσως έχουμε κακές εμφανίσεις ή ήττες, το καλεντάρι είναι γεμάτο, πιο πολύ και από πέρυσι. Έχουμε 15 παίκτες που θα πάνε στις Εθνικές τους ομάδες σε όλο τον κόσμο. Θα δυσκολευτούμε σε κάποιες στιγμές τις σεζόν. Είναι σημαντικό να ξεκινάμε τη σεζόν έτσι. Τώρα μπορούμε να βελτιωθούμε προοδευτικά».

Για το πως ονειρεύεται αυτό το ταξίδι και για τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ κόντρα στην Βίντι πριν οκτώ χρόνια: «Θυμάμαι και τις δύο αναμετρήσεις. Ήταν αγχωτικές, κόκκινες κάρτες, αποκρούσεις. Ο Μπάρκας είχε πάρει μεταγραφή στη Σέλτικ. Στο μεσοδιάστημα βέβαια έγιναν πολλά στην καριέρα και στη ζωή. Ίσως να είναι κάποιου είδους σημάδι της μοίρας».

Για το αν περιμένει μεταγραφικές ενισχύσεις μετά την πρόκριση στο Champions League: «Όπως είπα είμαι χαρούμενος με την ομάδα μας. Πάντα κάθε προπονητής θέλει το κάθε παραπάνω, κανείς δεν είναι τόσο τρελός να πει ότι δεν θέλει κάτι ποιοτικό. Παρακολουθούμε την αγορά δεν είναι προτεραιότητα, αν κάτι προκύψει και είναι φυσιολογικό, που θα συνάδει με το πρότζεκτ μας... Δεν σημαίνει ότι περάσαμε στη League Phase και θα ξοδέψουμε πολύ. Αν παρουσιαστεί η ευκαιρία τότε γιατί όχι».

Για το πάθος των παικτών της ΑΕΚ: «Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών. Όλοι απολαμβάνουν να παίζουν σε αυτό το γήπεδο, στο σπίτι της ΑΕΚ. Όταν παίζουμε εδώ, το έχω ξαναπεί, οι παίκτες νιώθουν αυτοπεποίθηση. Σήμερα η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Προετοιμαστήκαμε καλά και όλα αυτά μαζί με τη σωστή νοοτροπία και την πειθαρχία έκαναν τους παίκτες να μπουν με αυτή την επιθετική νοοτροπία».