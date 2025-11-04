ΑΣ ΠΑΟΚ: «Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία διαρροών για το μνημόνιο»

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ μέσω του εκπροσώπου Τύπου τόνισε πως δεν επιθυμεί να μπει σε μία λογική διαρροών και ότι είναι πάντα στην διάθεση της ΠΑΕ για να συζητήσει το οτιδήποτε.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντέδρασε το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) στην χθεσινοβραδυνή διαρροή της ΠΑΕ μετά την παράδοση του μνημονίου για τη Νέα Τούμπα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ερασιτέχνη του «δικεφάλου του βορρά», Γιώργος Βενής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook σχετικά με την κίνηση αυτή της ΠΑΕ.

Εκείνος εξήγησε μέσω αυτής πως ο ΑΣ δεν σκοπεύει να ακολουθήσει μία λογική διαρροών, όπως και δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής, ενώ τόνισε πως θα είναι πάντα δίπλα στην ΠΑΕ. Πρόσθεσε πως περιμένει την επίσημη τοποθέτησή της για το θέμα ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως είναι πάντα στην διάθεσή της για οποιαδήποτε συζήτηση χρειαστεί να γίνει.

Η ανάρτηση του κ. Βενή

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εκτιμά ότι είναι προτιμότερο να μην μπει σε μια λογική διαρροών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Εξάλλου οι ιθύνοντες του ΑΣ ΠΑΟΚ ποτέ δεν διέρρευσαν ή απέδωσαν πουθενά κανένα μνημόνιο. Πρακτικά υπάρχει μόνο ένα μνημόνιο κι είναι αυτό που παρέδωσε χθες η ομάδα εκπροσώπων του ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το οποίο ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του.



Με γνώμονα το συμφέρον του ΠΑΟΚ και την προάσπιση της ιστορίας του, ο ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα δίπλα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και με αίσθημα ευθύνης και επιθυμίας υλοποίησης του ονείρου του κάθε ΠΑΟΚτσή, περιμένει την επίσημη θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σαφώς και είναι στη διάθεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διευκρινίσεις»