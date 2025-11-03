ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το μνημόνιο χρήζει διορθώσεων, έχει αρκετές διαφοροποιήσεις, να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

Η τοποθέτηση-απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο σχέδιο μνημονίου συνεργασίας που παρέλαβε το απόγευμα της Δευτέρας (3/11) από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Το απόγευμα της Δευτέρας (3/11) αντιπροσωπεία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και παρέδωσε στη διοίκηση το προτεινόμενο σχέδιο μνημονίου για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Αφού πρώτα οι παράγοντες και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι της ΠΑΕ εξέτασαν το προτεινόμενο μνημόνιο τοποθετήθηκαν επ’ αυτού τονίζοντας ότι «χρήζει αρκετών διορθώσεων, και απ' ότι έχουμε καταλάβει έχει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μνημόνιο που συνέταξε η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη».

Πιο αναλυτικά η θέση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρει:

«Παραλάβαμε σήμερα από τους εκπροσώπους του ΑΣ το προτεινόμενο μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Είναι ένα μνημόνιο που χρήζει αρκετών διορθώσεων, και απ' ότι έχουμε καταλάβει έχει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μνημόνιο που συνέταξε η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη.

Θεωρούμε όμως, ότι θα πρυτανεύσει η κοινή λογική και θα τροποποιηθούν κάποιοι όροι που δε συμβαδίζουν μαζί της.

Στηριζόμενοι στην ειλικρινή διάθεση όλων μας, ευελπιστούμε πως θα προχωρήσουμε σύντομα στην υπογραφή του μνημονίου, για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας».