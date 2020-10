Αγγλία-Βέλγιο: Εκτός αποστολής ο Μέρτενς λόγω καραντίνας

Ο 33χρονος επιθετικός δεν θα μπορέσει ούτε να προσφέρει τις υπηρεσίες του αλλά ούτε και να ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στην Αγγλία για τον αγώνα με τα «Λιοντάρια» για το Nations League. Ο λόγος είναι ότι ο Μέρτενς, θα αναγκαστεί να παραμείνει σε καραντίνα, μετά τα κρούσματα των Ζιελίσνκι και Ελμάς στη Νάπολι.

Στην Ιταλία πάντως και συγκεκριμένα στον χώρο του ποδοσφαίρου επικρατεί πανικός, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία. Τζένοα, Ιντερ και Νάπολι είναι οι τρεις ομάδες, οι οποίες πρόσφατα παρουσίασαν θετικά κρούσματα Covid-19.

Η Serie A έχει αρχίσει να εργάζεται σε διαφορετικές υποθέσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, το οποίο επισήμανε και από την πλευρά του ο υπουργός αθλητισμού, Βιντσέντζο Σπανταφόρα. Μία από αυτές είναι η μείωση των παιχνιδιών και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προγραμματιστούν Play Off και Play Out ή ακόμα να διοργανωθεί ένα Final Eight.