Παρότι βρέθηκε να χάνει μετά από τρία λεπτά αγώνα, η Νάπολι επικράτησε 2-1 της Λέτσε με ανατροπή.

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε η Νάπολι, που επικράτησε 2-1, με ανατροπή, της Λέτσε εντός έδρας και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Serie A, με εννέα βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο, Ίντερ. Οι ηττημένοι από την άλλη, παρέμειναν χαμηλά και στο +3 από την τελευταία τριάδα.

Οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν το Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο τρίτο μόλις λεπτό, όταν ο Ζίμπερτ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Γκάλο. Το 1-0 υπέρ της Λέτσε ήταν το σκορ στο ημίχρονο, με το δεύτερο μέρος ωστόσο να ξεκινά ακριβώς ανάποδα...

Στο 47', ο Χόιλουντ έφερε το ματς στα ίσα με κοντινή προβολή μετά από γύρισμα του Πολιτάνο, ενώ ο τελευταίος πέρασε σε ρόλο εκτελεστή 20 λεπτά αργότερα, κάνοντας την ολική ανατροπή για τους πρωταθλητές με υπέροχο μονοκόμματο σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ και διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στον Νότο.