Με γκολ σε κάθε ημίχρονο η Νάπολι λύγισε την Τορίνο με 2-1 και πλησίασε τη δεύτερη θέση και τη Μίλαν σε απόσταση βολής.

Η Νάπολι κατάφερε να ντουμπλάρει τις νίκες της στη Serie A, αφού κατάφερε να επικρατήσει 2-1 επί της Τορίνο και να μειώσει προσωρινά την απόσταση από τη δεύτερη Μίλαν στον έναν βαθμό. Οι Παρτενοπέι άνοιξαν από νωρίς σκορ, αφού μόλις στο 7΄ο Άλισον Σάντος βρήκε δίχτυα κι έγραψε το 1-0 για τους Ναπολιτάνους. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε διατηρούσε τον έλεγχο κι έφτασε και σε δεύτερο γκολ μετά την ανάπαυλα με σκόρερ τον Ελμάς στο 68΄.

Όλα έδειχναν να έχουν πάρει το δρόμο τους, όμως η Τορίνο μείωσε στο 87΄με τον Κασαντέι και μετέτρεψε σε θρίλερ τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ακόμα κι έτσι πάντως, η Μίλαν κατάφερε να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα μέχρι τέλους και να μειώσει την απόσταση από τη Μίλαν ενόψει του δικούς της ντέρμπι απέναντι στην Ίντερ.