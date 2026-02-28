Το πρώτο φετινό γκολ του Λουκάκου ήρθε στο 90+6' και έδωσε στη Νάπολι μεγάλη, εκτός έδρας νίκη, 2-1, ενάντια στη Βερόνα.

Η Νάπολι κινδύνεψε άμεσα με τρίτη συνεχόμενη γκέλα στη Serie A στη Βερόνα, όμως ένα γκολ του Λουκάκου στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων της αναμέτρησης διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στη Βερόνα και γλίτωσε τους πρωταθλητές από μία μεγάλη γκέλα!

Όλα αυτά παρότι οι Παρτενοπέι πραγματοποίησαν ονειρικό ξεκίνημα, καθώς πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα, ο Χόιλουντ άνοιξε το σκορ με εξαιρετική κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Το 1-0 ήταν το αποτέλεσμα στην ανάπαυλα, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και να τη βρίσκουν με δυνατό σουτ του Άκπα Άκπρο που κόντραρε στο 64'.

Εντέλει, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε λυτρώθηκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Λουκάκου, που είχε περάσει νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή, να σκοράρει με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή και να χαρίζει το τρίποντο στους Ναπολιτάνους, που εδραιώθηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Σημειώνεται πως αυτό ήταν μόλις το πρώτο φετινό γκολ του Βέλγου σέντερ φορ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε για καιρό από τραυματισμό αλλά όπως φαίνεται, επέστρεψε δριμύτερος εκεί που τον χρειάστηκε η ομάδα του!